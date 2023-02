Den har vært til salgs på Finn.no siden oktober i fjor. Nå er den solgt: Norges desidert dyreste bruktbil, en 2019-modell Bugatti Chiron.

– Det er godt å bli kvitt bilen, men jeg kommer til å savne den veldig også, sier Thor Aage Pedersen, som eide det franske fartsmonsteret.

57-åringen fra Tana kjøpte bilen i fjor for 24,5 millioner kroner. På Finn.no lå bilen ute til svimlende 39.995.000 kroner, som inkluderte registering på norske skilter.

Helt siden bilen dukket opp på Finn.no, har det store spørsmålet vært hvorvidt den blir værende i Norge.

Det blir den ikke. Thor Aages Chiron har nå forlatt landet og tatt turen til Tyskland.

Å se en Bugatti Chiron kjørende langs en åker i Spydeberg, det skal nesten ikke være mulig. Bildet ble tatt i fjor høst, da bilen var stasjonert hos Henning Solberg. Foto: Even Mellum

Tjente flere millioner på salget

Broom erfarer at det faktisk er den tidligere eieren Thor Aage kjøpte bilen av, som har kjøpt bilen tilbake igjen.

– Hva fikk du for bilen?

– Nøyaktig sum ønsker jeg ikke kommentere, men jeg er veldig godt fornøyd.

– Gikk du i pluss?

– Ja.

– Med hvor mye?

– Noen millioner, bekrefter han.

Her er bilen på vei tilbake til sin forrige eier i Tyskland. Foto: Bengtson Automarin

Flytter til Gran Canaria

Pedersen ble opprinnelig rik på reinslakterier i Finnmark, samt eiendom. I dag lever han av aksjehandel.

Til Broom forteller han nå at pengene er brukt for å nedbetale gammel gjeld, og at alt skal være på stell økonomisk.

I førersetet er du sjef over en W16-motor som leverer 1.500 hestekrefter.

– Har du noen nye bilplaner på gang, eller blir det roligere nå?

– Nei, nå får jeg ta det litt rolig. Jeg flytter til Gran Canaria en periode. Det blir deilig.

– Kommer du til å savne bilen?

– Klart det! Det var en veldig artig bil å kjøre. Men ikke så moro ved fotgjengerfeltene i Oslo. Jeg ble bombardert av folk som skulle ta bilder, så det tok sin tid, smiler finnmarkingen.

0-100 km/t er i mål på 2,4 sekunder. 0-200 km/t tar 6 sekunder, mens toppfarten er begrenset til 420 km/t.

For dyr å forsikre

57-åringen ønsket egentlig å beholde bilen i Norge, samt registre den på norske skilter. Det ble imidlertid alt for dyrt. Derfor valgte han å selge.

Rundt åtte millioner kroner i avgifter ville det kostet å få norske skilter på Bugattien.

Selv om den hysteriske bilen nå har forlatt landet, kan vi likevel se tilbake på en noen historiske måneder – med en Bugatti Chiron stasjonert i Norge.

Det har aldri skjedd tidligere, med unntak av Arne Fredlys Chiron, men den var kun på et kort visitt i forbindelse med Oslo Motor Show i 2017.

