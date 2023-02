Endelig en Porsche 911 for norske hytteveier

Den 28. versjonen av Porsche 911 i den åttende generasjonen (992) har fått navnet Dakar og er en feiring av Porsches seier i Rally Dakar i 1984.

Basert på 911 GTS har bilen 480 hestekrefter og firehjulstrekk som standard, men også firehjulsstyring og det aktive understellet PDCC.

911 Dakar har også et bur i stedet for bakseter, helstøpte sportsseter i karbon, et brannslukningsapparat lett tilgjengelig i fotbrønnen og ekstreme Pirelli Scorpion All Terrain Plus-dekk.

Den kan utstyres med klassisk Martini- eller Rothmans-design og et spesielt takstativ med ekstra LED-lys, vann- og bensintanker samt kjøreplater for å komme deg ut av løs sand.

Med vann, bensin, kjøreplater og ekstra lys vil takstativet til Porsche 911 Dakar være en mobil redningstjeneste. Foto: Porsche

Økt bakkeklaring

Den største forskjellen er likevel at bilen er hevet 50 millimeter og har et ekstra løftesystem på både for og bakakselen som lar deg heve bilen ytterligere 30 millimeter til totalt 191.

Kjøreprogrammet Sport Plus er byttet ut med Rally og Offroad, luftinntakene og radiatorene har fått ekstra beskyttelse og det er montert beskyttelsesplater i stål rundt hele bilen.

Dette gjør bilen ekstremt fremkommelig i sand, på grus og over ujevnt underlag, men norsk vinter skal heller ikke by på problemer.

På grunn av dekkene og høyden er toppfarten begrenset til 240 kilometer i timen, men de første 100 går unna på kun 3,4 sekunder. Prisen begynner på ambisisøse 3,2 millioner kroner, dersom du er så heldig å få tak i et av de 2500 eksemplarene som produserer.

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.