Langtur med elbil: Dette irriterer eierne

Over halvparten av elbilistene mener hurtiglading tar for mye tid, viser tall fra Nafs elbilmonitor.

– Antallet hurtig- og lynladere øker, men elbilistene forventer fortsatt at det skal gå raskere, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i Naf.

I NAFs ferske elbilmonitor svarer 55 prosent av elbilistene at de synes ladingen på langtur tar for lang tid. Kun én av fire synes det går raskt nok.

En brems på langtur

– Dette viser at mange synes ladestoppene er en brems på langturene. Særlig på vinteren kan hurtigladingen føles alt annet enn hurtig, sier Sødal.

Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i Naf. Foto: Naf

Mange nyere elbiler kan lade såpass raskt at en halvtimes ladestopp er nok, avhengig av hvor langt du skal. Det er en pause de fleste må ha på en langtur uansett.

– Et godt råd er å lade mens du gjør noe annet. Alle trenger minst en god og lang pause på langtur. Bruk ladepausen til å få i deg en matbit og slappe av litt før turen går videre. Da er du også en mer oppvakt sjåfør, råder Nils Sødal.

Antallet hurtig- og lynladere øker, men elbilistene forventer fortsatt at det skal gå raskere. Foto: Naf

Irriterende ladekøer

Årsakene til at elbilistene synes ladingen spiser mye tid kan være flere.

– I tillegg til at en del opplever at ladingen går for tregt, danner det seg fort ladekøer på utfartsdager. Ventetid for rett og slett å plugge bilen til laderen er irriterende, sier Sødal.

Naf mener det fortsatt må bygges flere ladere, og flere ladere med høy effekt, i takt med at bilene kan lade raskere.

– Tilgjengelig og rask lading er en nøkkel for å nå de politiske målene som er satt, nemlig at det kun skal selges nullutslippsbiler som nye biler i 2025, mener Sødal.

– Når så mange mener lading går for tregt på langturen gjenstår det et arbeid her, fortsetter han.

Forvarm batteriet før hurtiglading

Hvis elbilen har et system for forvarming av batteri før hurtiglading, er rådet fra Naf å bruke det om vinteren. Også på kjølige sommerdager er det vel verdt å forvarme batteriet før lading. Forvarmingen varmer automatisk opp batteriet før du kommer til ladestasjonen.

– Er du usikker på hvordan dette fungerer i din bil, sjekk i instruksjonsboka eller i infotainment-systemet. For de som er på jakt etter en elbil, bør forvarming av batteriet være på lista over nødvendig utstyr her i Norge, sier Sødal.

Artikkelen ble først publisert på Broom.no.