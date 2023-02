Kontrollørene sperret opp øyene da de så dette

Statens vegvesen har kontroller langs veiene for å sørge for bedre trafikksikkerhet for alle trafikanter. Kontrollene skal også bidra til å sikre konkurransevilkårene i bransjen og yrkessjåførenes arbeidsvilkår.

Torsdag var det aktivitet på kontrollstasjonene på Svinesund og Ørje. Der ble det som vanlig avdekket en rekke store og små mangler.

Men særlig én av lastebilene hadde virkelig ingen tanke på egen- eller andres sikkerhet.

– Galskap

Brooms bilekspert er imidlertid mest sjokkert over et latviske vogntog som ble stoppet i Ørje. Her viste det seg nemlig at bremsen på første aksel rett og slett var utkoblet.

– Det er jo galskap. Tunge kjøretøy uten skikkelige bremser er noe av det skumleste du kan treffe på bilturen. Særlig nå på vinteren, med tidvis vanskelige kjøreforhold, sier Broom-Benny.

I tillegg til denne feilen manglet bilen fem kjettinger og bombrikke.

Dermed fikk den ikke kjøre videre.

– Skremmende

FARLIG: Vogntog med utkoblede bremser her ingenting på veien å gjøre.

Totalt ble 27 tunge kjøretøy kontrollert. Av disse fikk 18 pålegg grunnet mangler – og hele 12 fikk kjøreforbud.

– Jeg må si at jeg blir litt skremt av disse tallene. Det er virkelig bra at Statens vegvesen har kontroller. Men samtidig vet vi jo at mange slipper unna. Når 12 av 27 får kjøreforbud, sier det dessverre mye om hvilke tilstander det er på veiene våre, sier Brooms bilekspert.

Han gremmes over å tenke på at det akkurat nå er ekstra mange biler på veiene, med familier som er på vei til eller fra vinterferie.

Mange gebyr

På Svinesund ble det gebyr på 7.500 kroner for et vogntog fra Litauen, fordi fem av sju kjettinger ikke passet på hjulene.

I tillegg manglet ett hjul merking som vinterdekk. Det resulterte i ytterligere 2.000 kroner.

Et polsk vogntog, hadde fire dekk på tilhenger som ikke var i samsvar med kravene til dekkmønster. Her vanket det et bruksforbud til disse var skiftet – og et dekkgebyr på 8.000 kroner.

I tillegg ble det utført bremsetest av tilhenger, noe som medførte mangellapp på svak brems på ett hjul.

Mistet skiltene

SKUMMELT: Når stroppen som skal holde lasten på plass ser slik ut, er det fare på ferde.

Trekkbilen på et norsk vogntog var begjært for manglende periodisk kjøretøykontroll. Her ble skiltene inndratt.

Fører fikk kjøpt nye dagsprøve-kjennemerker på kontrollstedet, og kunne kjøre videre til verksted for periodisk kjøretøykontroll. Uten tilhengeren.

Tilhenger var forøvrig heller ikke bra. Den manglet bremselys, så da ble det bruksforbud på den også.

Prikken over i-en her, var at vogntogvekten oversteg hva trekkbil hadde lov til.

– Mitt eneste råd er at folk er forsiktige. Og at de melder ifra om de ser ting som åpenbart ikke er sikkert, sier Broom-Benny.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.