Vil forby salg av nye elbiler

Elbilene er på fremmarsj også i det som gjerne kalles «bilens hjemland», USA. President Biden er en av dem som trykker på her, med store bevilgninger for å få flere over på elektriske biler.

Men ikke helt overraskende – alle er ikke begeistret for dette:

– Jeg liker ikke når noen prøver å påtvinge oss teknologi som ikke er ferdigutviklet. Videre er jeg interessert i at løsningene noen forsøker å påtvinge oss i den såkalte klimakrisen, faktisk fungerer og er praktisk gjennomførbart.

Det sier senatoren i den amerikanske delstaten Wyoming, Brian Boner, til avisen Cowboy State Daily.

Nå vil delstaten rett og slett fremme et lovforslag som forbyr salg av nye elektriske biler, fra 2035.

Det er stikk i strid med det mange andre stater ønsker. De fleste andre, som for eksempel California og New York. Lovforslaget har mildt sagt vakt oppsikt.

Dyr infrastruktur

At 2035 er det samme år som California, og mange andre stater, vil forby salg av nye fossilbiler er neppe noen tilfeldighet.

Senator Brian Boner er en av mennene bak det kontroversielle lovforslaget.

Lovforslaget i Wyoming begrunnes blant annet med at staten ikke har råvarene som må brukes til for eksempel batteriene til elbiler. Det at biler med fossilmotor har vært svært viktig med tanke på antall arbeidsplasser i regionen er også et sterkt argument.

I Wyoming, hvor det bare bor 600.000 mennesker, vil man heller ikke like enkelt kunne bygge infrastrukturen som elbiler krever. Sammenlignet med andre og mer folkerike stater vil kostnadene bli svært høye.

Tesla-kutt kan gi priskrig på nybil i Norge

Tradisjoner og arbeidsplasser

Wyoming er også den åttende største oljeprodusenten i hele USA. Derfra sendes mer enn 85 millioner fat olje til markedet hvert år.

Olje- og gassproduksjon har vært en av delstatens stolte og tradisjonsrike industrier som har skapt mange arbeidsplasser og dermed inntekter for Wyoming gjennom historien.

Det er anslått at det for tiden er 65.000 arbeidsplasser i delstaten på bare på grunn av oljeindustrien alene.

Mener en av Norges mest solgte biler er en rustfelle

Wyoming er en landlig delstat med få innbyggere og det er få elbiler å se i trafikken der nå.

Viktig diskusjon

Senator Boner innrømmer at den kontroversielle loven – om den vedtas – trolig kun vil ha en symbolsk betydning.

– Dette er åpenbart et veldig viktig og alvorlig spørsmål som fortjener en offentlig diskusjon, sier Boner.

Les også: Taxien til Roar vekker stor oppsikt

Artikkelen ble først publisert på Broom.no.