Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



BILTEST: Citroën ë-C4 X lages i Madrid, og burde derfor være velegnet til å kjøre rundt med i dens egen hjemby.

Det lugger litt i starten, da GPS-en viser at bilen kjører diagonalt tvers gjennom høye bygninger, parker og monumenter. Etter å ha tenkt seg om lager den en ny rute basert på asfalt, og insisterer på at en sving til venstre mot enveiskjøring er det beste alternativet.

Så følger i rask rekkefølge flere spennende episoder med gater kun tillat for buss, politi på hjul, tuting med spansk innlevelse, og en gryende følelse av at bilen slapper av, noe sjåføren også burde ta lærdom av.

Langsomt åpenbarer det seg en forståelse for hva Citroën mener når de sier at ë-C4 X bringer deg inn i en zen-lignende tilstand.

Citroën ë-C4 X får i utgangspunktet det samme batteriet på 50 kWh som en rekke andre biler fra Stellantis, men skal ifølge produsenten være langt frem i køen for å benytte det nye større 54 kWh timer batteriet og den nye elmotoren. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Ørret

Elmotoren på 100 kW, tilsvarende 136 hk, og 260 Nm innbyr til en kjørestil der du glir gjennom trafikkbildet som en elektrisk ørret.

Akselerasjonen fra null til 100 km/t på 9,7 sekunder ligger så langt unna spreke konkurrenter med stiv fjæring og doble elmotorer, at det ikke er noen vits i å kjøre aggressivt. Batteriet er på 50 kWh brutto, og netto oppgis til rundt 46 kWh.

Det skal holde til 360 km rekkevidde WLTP, men det er verdt å merke seg at et nytt og større batteri på 54 kWh samt en ny elmotor er like rundt hjørnet, noe som vil heve rekkevidden til ca. 400 km WLTP.

Opplading med 11 kW er oppgitt å ta fem timer og 15 minutter, og ved hurtiglading med 100 kW effekt skal null til 80% gå unna på en halvtime.

Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Langt fra sirkel

På pressekonferansen sier produktansvarlig Alexandre Cazeaux at komfort er det som definerer Citroën. Fjæringen skal være avstemt for å gi det han omtaler som en «Flyvende teppe»-opplevelse, og interiøret skal formidle følelsen av å sitte i en lounge.

Setene er behagelige, men det blir trekk for å mangle uttrekkbar lårstøtte. Derimot bys det på massasje i begge forsetene, og varme på begge benkerader som er kledd med Alcantara.

Rattet er langt fra sirkelrundt, men godt å holde i, og har gode nok justeringsmuligheter til at de fleste vil kunne sitte godt.

Den gjennomsiktige plastbiten med head-up-display sladrer om kostnadsbesparelser, men det fungerer like godt som systemene med projisering direkte på frontruten.

Det du ikke får er de mer avanserte funksjonene med AR, der en pil tilsynelatende flyr foran bilen og viser vei, men så koster også den rimeligste utgaven 354.900 kroner.

Citroën ë-C4 X gir 4,6 meter elektrisk sedan med SUV preg for en startpris på like over 350.000 kroner. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Zen

Det kaotiske trafikkbildet i Madrid blir lettere å navigere gjennom når en forstår at de som bor der ser på skilt og veimerking som en form for gatekunst, i stedet for rigide retningslinjer.

Fjæringen er godt avstemt for å håndtere lappeteppet av hull, reparasjoner og sammenføyninger, og lydisolasjonen tar brodden av hissig tuting fra lokale eksperter på forkjørsrett.

Knappene for å aktivere massasje befinner seg lett tilgjengelig på siden av stolen, og krever ikke at du vandrer inn i et fremmed digitalt landskap av bratte og bunnløse menyer.

Førermiljøet er behagelig fritt for kompliserte måter å utføre enkle oppgaver på, og nettopp det at du kan justere temperaturen ved å skru på en fysisk kontroll bidrar til den Zen-lignende følelsen av komfortabel fremferd.

IT: Citroën ë-C4 X har et enkelt og greit førermiljø, der de viktigste funksjonene justeres ved hjelp av fysiske kontroller. Skjermen brukes primært til navigasjon og musikk. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Lokal tåke

Men tilstanden av indre ro og harmoni får et skudd for baugen, når forsøket på å skru opp temperaturen fører til at et lag av tåke raskt begynner å krype oppover frontruten.

Knappen for defrosteren og maksimal aircondition gjør at problemet vokser eksponensielt, og etter noen sekunder er eneste løsning å aktivere varsellys og søke nødhavn på veiskulderen.

Løsningen blir å åpne alle vinduene, kjøre viften på fullt i noen minutter, og så fortsette turen med en frontrute det går an å se ut av.

De fremmøtte franske ingeniørene bedyrer at problemet er ukjent for dem, og de lover at systemer og rutiner skal gjennomgås. Hendelsen skjedde kun en gang i løpet av testturen, og kan godt skyldes en enkeltstående feil på den spesifikke bilen.

Citroën ë-C4 X har noen trekk som minner litt om en SUV, selv om det ikke er snakk om firehjulstrekk. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

SUV-dan

Dekkene av typen Michelin e-Premacy er i dimensjon 195/60 R18 og skal være utviklet for spesielt lav rullemotstand. De hjelper også til med den relativt høye bakkeklaringen, og bidrar til at Citroën ë-C4 X havner i klassen for SUV-dan, en SUV med sedaner i slekten, eller en sedan med SUV-ambisjoner.

Ved å la Citroën ë-C4 X ramle ned mellom to stoler for definisjon av biltype, kan markedsavdelingen åpne kisten med superlativer og finne frem ord som «innovativ» og «nyskapende» for å beskrive bilen.

Den er nokså stor til å være en bil i C-segmentet, med 4,6 meters lengde, og bagasjerommet tar 510 liter med baksetene i bruk, eventuelt 1.360 liter som toseter.

Tilhengerfeste er det derimot ikke mulig å få, men det skal gå 80 kg på taket.

Citroën ë-C4 X er en ganske stor bil i C-segmentet med 4,6 meter, noe som blant annet gjør at den får et bra bagasjerom på 510 liter. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Ingen vaskemaskin

Utvendig har Citroën ë-C4 X flere kjente trekk fra andre modeller i familien, og det blir litt av en smakssak hvorvidt du trives med designen. Fronten har det mysende uttrykket med en forkrommet oppstoppernese som gjør det klart for alle at du kjører Citroën.

Fordelen er at den skiller seg markert fra mange av nykommerne på markedet med mer generisk utseende, og at den først og fremst ser ut som en bil uten å vektlegge den elektriske drivlinjen.

Listverket nederst på de fremre dørene har fått støpt inn noe som ligner munnstykket til Darth Vaders støvsuger, en visuell signatur først presentert på Citroën C5 Aircross i 2018.

Panseret er preget av to symmetriske fordypninger, og gir inntrykk av at design-teamet utformet bilen bilen ved hjelp av en diger dessert-skje og en klump knallhard vaniljeis.

Designen på Citroën ë-C4 X er overraskende vellykket, med tanke på blandingen av harde og myke kurver og kanter. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Samme redskap har også satt avtrykk langs flankene, og skaper en kompleks overflate av skarpe linjer, harde flater og mykt buede kurver.

Helheten fremstår som overraskende vellykket, og kan gi en fordel i et marked der så mye ligner avdelingen for vaskemaskiner hos hvitevare-forhandleren. Hvitt er uansett ikke den mest smigrende farven, og dersom du er litt nysgjerrig anbefales noe med en litt dypere kulør.

Importøren regner med å kunne levere de første bilene omtrent samtidig med lyden av årets russebusser.