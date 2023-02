Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



HENNESSEY: Ti år etter at John Hennessey bygde om en Lotus Exige og kalte resultatet for Hennessey Venom GT (13 biler ble bygd, derav syv coupéer og seks Spyder kabrioleter), har amerikaneren tilsynelatende gått fullstendig av skaftet.

Ratt som på et fly. Tesla-trenden brer om seg. Hennessey-utgaven har litt større håndtak. Hvor smart det er på bane, gjenstår å se... Foto: Hennessey

1.842 HK til bakhjulene

Nylig kunne tuneren fortelle at de har solgt 10 eksemplarer av gategodkjente Venom F5, som for ordens skyld er en egenprodusert superbil, og ikke basert på Lotus eller GM-plattformer. Salgssuksessen, relativt sett, har gitt blod på tann. Nå er det duket for en spesialutgave kalt Venom F5 Revolution, en banebil med en 6,6-liters twin-turbo V8 med 1.842 hestekrefter.

Det lukter svidd på lang avstand, spesielt med tanke på at all den kraften legges i bakken utelukkende ved hjelp av bakhjulstrekk.

Null til 100 km/t tar 2,6 sekunder, mens toppfarten etter sigende overstiger 400 km/t. Den justerbare hekkspoileren av karbonfiber, bidrar til 363 kilo marktrykk ved 300 km/t og 635 kilo marktrykk på topp. Nykommeren veier mindre enn Venom F5 sine 1.360 kilo, men hvor mye lettere banebilen er røpes ikke. Det er doble-wishbone-oppheng og karbonkeramiske bremser.

Hekkspoileren av karbonfiber justerbar, men hvordan er uklart. Foto: Hennessey

«Nesten utsolgt»

Hennessey hevder at nesten samtlige av de 24 eksemplarene allerede er «spoken for».

Prisen er 2,7 millioner dollar. Inklusive merverdiavgiften blir prisen rundt 34 millioner kroner.

Du får mye fint på Finn.no til den summen. Et kjapt søk og vi har «kjøpt» oss en Ferrari SF90 Stradale, en Aston Martin DBX707 og en Bentley Continental GTC V8 Mulliner Blackline kabriolet. Med 19 millioner kroner til overs, har vi nok til å skaffe oss en anstendig seilbåt, gjerne en 60+ fots yacht fra Dufour eller Jeanneu. Vel vitende om at vi også klarer oss utmerket uten.