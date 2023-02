Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.







BILTEST: Snøen knirker. På fjellet er det nådeløse tilstander for elbiler. De trives best i passe varmt vær og først da er den lovede WLTP-rekkevidden faktisk til å stole på.

Kombinasjonen av stor elbilsult og en umettelig trang til å kjøre opp i fjellet er særegent for Norge. Det gjør at vi nordmenn må venne oss til lading i kaldt vær og kortere rekkevidde.

«Elbil er noe dritt på vinterføre» kan noen finne på å si. «Jeg savner dieselbilen min» er det sjeldnere elbileiere sier høyt, men det tenkes nok når rekkevidden krymper og angsten brer seg i bilen. Rekkevidde er viktig, men det er ikke alt.

VW ID.5 GTX er praktisk, men Tesla Model Y Long Range har bedre plass og bagasjerom foran. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Lading og rekkevidde

I denne testen blir det raskt tydelig at Tesla Model Y Long Range har mye å by på. Den går lengst på sommeren, men forbruket er lavere enn hos konkurrenten VW ID.5 GTX Motion, noe som betyr at rekkevidden også er bedre på vinteren. De offisielle WLTP-tallene er 533 kilometer for Model Y Long Range, mens VW ID.5 GTX 4Motion ligger litt bak med sine 473 kilometer.

Både når det gjelder ladehastighet og rekkevidde svekkes dette for begge på fjellet, men det synes som at Model Y håndterer norsk vinter bedre enn ID.5 GTX.

Når maksimal ladeeffekt betraktes, forsterkes inntrykket av et Tesla virkelig vet hva de driver med. Model Y ligger på hele 250 kW mens ID.5 bare kan levere 135 kW. Det skal sies at dette er maksimal effekt under optimale forhold – ikke den effekten du ser i fjellheimen når batteriet er kaldt.

Model Y kan forvarme batteriet, men dropper du dette blir ladehastigheten betydelig dårligere.

Tesla har som kjent sitt eget ladenettverk og det fungerer ypperlig, men for å forvarme batteriet kreves det at du legger inn en ladestasjon som destinasjon. At Model Y finner alle de laderne som ikke tilhører Tesla, men som passer med ditt reisemål, er ikke gitt.

Konklusjonen rundt det elbiltekniske er likevel klar. Her blir det seier til Tesla Model Y Long Range som har lavere forbruk, kraftigere hurtiglading og bedre rekkevidde.

Begge disse har firehjulsdrift og tar seg godt frem på vinterføre. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Stor prisforskjell

«Hele Norge» har kjøpt en Tesla Model Y, kan det virke som. Noen vil argumentere for at Model Y er et lite vågalt og på grensen til kjedelig bilvalg, og det blir ikke bedre av at Tesla nå har dumpet prisene.

VW ID.5 GTX 4Motion er den toeggede og visuelt mer spennende tvillingen til Norges nest mest solgte bil i 2022, VW ID.4 GTX 4Motion.

Den er ikke et så vanlig syn som Model Y og ID.4, men faren er uansett høy for at det blir vanskelig finne din elektriske folkevogn på Gardermoens P10 etter endt reise, spesielt om du parkerer med baken inn, for VW ID.4 GTX og ID.5 GTX har nærmest identisk snute.

Tesla Model Y er kanskje like eksotisk som å spise taco på en fredag, men prisen er nå egnet til å friste. Testbilen koster 575.533 (med den nye rødfargen «Midnight Cherry Red») mens testens VW ID.5 GTX koster friske 729.075 kroner.

Startprisen uten ekstrautstyr ligger på 502.720 kroner for en Model Y Long Range og 588.200 kroner for en ID.5 GTX 4Motion. Alle disse tallene er inkludert avgifter.

ID.5 GTX er oppgradert med gode kapteinstoler foran. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Komfortmester

Det er ikke opplagt hvilen av disse bilene som passer deg best, for selv om mye fremstår ganske likt, dukker det opp noen interessante forskjeller.

VW ID.5 GTX har 299 hestekrefter og skal klare 0 til 100 på 6,3 sekunder. De samme tallene for Model Y er henholdsvis 462 hestekrefter og 5,0 sekunder. Det er ingen tvil om at Model Y Long Range er en raskere bil, men ID.5 GTX er også kjapp – som betyr at forskjellen i praksis ikke er så stor.

Mer forskjell blir det når du setter deg bak rattet. Selv om begge har rask og presis styring, fremstår Model Y som den mer kjøreglade av disse to. Bilen er stiv og lettkontrollert – perfekt om du liker å kjøre fort, men det har sin nedside.

Der VW ID.5 med sitt adaptive understell fremstår som stram de gangene du ønsker det, og komfortabel om understellet justeres i den retningen, er Model Y på grensen til ukomfortabel.

Spesielt i byen hamrer den seg over hullete asfalt på en lite sjarmerende måte.

Også i høyere hastigheter vil du merke at Model Ys passive understell er satt opp for å takle ivrige sjåfører, heller enn å sluke norske veiers mange ujevnheter.

Er det komfort du er opptatt av, vil du bli mer fornøyd med en VW ID.5 GTX 4Motion med det adaptive understellet til 16.500 kroner ekstra. Det er verdt pengene.

Tesla Model Y Long Range har en WLTP-rekkevidde på hele 533 kilometer. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Mye plass

Nesten vel så viktig som rekkevidde, akselerasjon og komfort er plass. Begge disse fremstår som romslige, men Tesla fremhever seg positivt.

Ikke bare har den god plass foran og oppreiste forseter som gjør at passasjerene bak har et sted å hvile bena. Model Y har et bagasjerom på 117 liter under panseret og bak skal det kunne tas unna 854 liter. I dette tallet er det inkludert to dype lommer, én på hver side «bak» bakhjulene, og disse er praktiske når du skal legge vekk handleposer eller andre løse gjenstander. De rommer såpass mye at virkelig store ting som bager og kofferter i tillegg slukes lett.

Over hos VW er det så vidt større plass her enn i ID.4, selv om det ikke ser slik ut. ID.5 GTX rommer solide 549 liter, men den har snodig nok ikke noe plass under panseret. Derfor blir det nok en seier til Model Y.

Teslas store skjerm i midten styrer det meste. Da er det bra at den er logisk, velfungerende og ikke minst sitter som støpt i bilen. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Infotainmentkrøll

Ett av Volkswagens problemer den siste tiden handler om datasystemer. Tyskernes infotainmentsystem har slitt med treghet som tidvis irriterer. Så seig har skjermen i midten vært at du i løpet av ventetiden fra du trykker, til en meny faktisk kommer på plass, rekker å lure på om du faktisk traff riktig «knapp» i utgangspunktet.

VWs infotainmentsystem er noe Finansavisen og mange andre har omtalt tidligere, og det later nå til at VW er i gang med å oppdatere og forbedre systemene.

Uheldigvis for VW er de ingen match for Tesla og deres store, oversiktlige og brukervennlige skjerm. Den fungerer som et Apple-produkt der logisk avgjør hvor forskjellige menyer og funksjoner befinner seg.

Noe annet hadde imidlertid vært litt krise, siden nær sagt samtlige av bilens funksjoner ligger i denne skjermen. Omtrent bare blinklys, lyshorn, vindusviskere samt knapper på rattet betjenes utenfor skjermens mange menyer.

At det ikke er noen skjerm rett foran sjåføren, eller mulighet for head up-skjerm som VW leverer, kan Tesla godt kritiseres for. De har likevel klart å inkludere individuelle knapper for bilens fire elektriske vinduer, noe VW har droppet.

Med LED-matrix frontlykter har VW ID.5 litt ekstra pynt i lyktene. Det gjør at bilen ser dyrere og mer spennende ut. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Klar vinner

Bedre rekkevidde, bedre ladehastighet, bedre akselerasjon, bedre plass, bedre skjerm og bedre pris. Tesla Model Y Long Range AWD kan fremstå som en uslåelig bil på mange punkter og det bør bekymre konkurrentene.

Nøkkelinfo: Tesla Model Y Long Range Drivlinje: To motorer, firehjulsdrift HK/kW/Nm: 462/340/527 0-100 km/t: 5,0 sekunder Toppfart: 217 km/t Rekkevidde (WLTP): 533 km Batterikapasitet: 70 kWh Maksimal ladeeffekt: 250 kW Egenvekt uten fører: 1.991 kg L/B/H: 475,0/192,1/162,4 cm Bakkeklaring: 17,2 cm Bagasjerom: 117 (foran)/854/2.158 liter Taklast: 75 kg Tilhenger: 1.600 kg Priser: Denne modellen, fra: 502.720 kroner. Med utstyr: 575.533 kroner. Pluss;

Plass

Pris Minus: Komfort

Få knapper Design: Model Y er praktisk, men neppe vakker Førermiljø: Setene er bedre enn de ser ut Kjøreegenskaper: Sportslig, men ikke komfortabel Ytelser: Mer enn kvikk nok for de aller fleste Plass: Mye plass på praktiske steder Mye for pengene: Etter at Tesla dumpet prisen – ja Score 9/10: Klassens beste familiebil til denne prisen

Du kan riktignok ikke velge mellom forskjellige typer seter eller materialer i særlig grad. En Tesla Model Y fås for eksempel ikke med skinnseter. Fargen innvendig og utvendig bestemmer du, men se opp for leveringstiden om du vil flotte deg med en av de mer ekstravagante fargene.

VW ID.5 GTX viser tysk styrke, blant annet med sitt komfortabel understell, så dette er en stillegående og behagelig elbil du nok vil trives i. Det holder likevel ikke når Tesla tilbyr en såpass god familiebil til en så gunstig pris.