Seks sjåfører mistet førerkortet – samtidig

Hvis du skal kappkjøre med andre, bør du gjøre det på bane – ikke på E6.

Det fikk seks bilførere i alderen 18 til 30 år smertelig erfare natt til søndag.

Øst politidistrikt fikk da flere meldinger fra bilister som rapporterte om at et følge på seks til åtte biler råkjørte på E6 i Ås, sør for Oslo.

Svingte av motorveien

Østlandets Blad var første ute med nyheten om denne hendelsen.

De forteller at en patruljebil fra politiet i Follo var i nærheten og la seg på hjul etter følget. De målte hastigheter opp mot 180 km/t, i 110-sonen.

Politiet slapp imidlertid å ta opp noen biljakt. Følget svingte nemlig av på en bensinstasjon i Vestby og der tok politiet kjapt kontroll over dem.

Dette blir tidenes råeste politibil

Mister førerkortet i 151 km/t

Det endte med at seks førere ble fratatt førerkortet på stedet.

– Førerkortbeslagene ble gjort på bakgrunn av patruljens observasjoner og gjennomsnittsmålinger, og de blir opprettet saker. Fartsmålingene viser et gjennomsnitt på i hvert fall over 170 kilometer i timen, og med fratrekk har det nok gått i 180 kilometer i timen. Så det har gått fort, konstaterer operasjonsleder Trond Lorentzen i Øst politidistrikt, til Østlandets Blad.

I en 110-sone mister du for øvrig førerkortet hvis du blir målt til 151 km/t eller høyere. Når målingen viser hele 170 km/t, er det ingen bønn. Da ryker førerkortet på stedet.

Øvelseskjørte i 200 km/t – mens moren pratet i mobilen

(Artikkelen er først publisert av Broom)