I 2017 ble det for første gang åpnet for muligheten til å ha personlige bilskilt her til lands. Det ble umiddelbart en suksess.

Serverne hos Statens vegvesen ramlet ned da tusenvis av bileiere ville være tidlig ute og sikre seg drømmeskiltet.

Det koster 9000 kroner ekstra å få et personlig skilt på favorittkjøretøyet ditt. Pengene som kommer inn brukes til å drifte ordningen, et eventuelt overskudd brukes til trafikksikkerhetsformål.

1163 i fjor

– Interessen har holdt seg sånn noenlunde stabil siden vi innførte ordningen, selv om etterspørselen var størst det første året. Fra 15. juni 2017 og ut året hadde i alt 4815 benyttet seg av tilbudet om å få sine helt spesielle skilt på kjøretøyet sitt, forteller Aleksander Bergli Eriksen i Statens vegvesen.

Året etter, i 2018 fikk ytterligere 1813 kjøretøy personlige skilt, i 2019 kom 1147 til og i 2020 fikk vi 1180 kjøretøy med personlige skilt.

I fjor fikk 1163 kjøretøy personlige bilskilt, mens tallet for 2021 var litt høyere, med 1488 spesiallagde skilt.

Åpnet opp for flere

Variasjonen er stor og mulighetene mange – så lenge man holder seg innenfor reglene.

– Årsaken til den lille stigningen i etterspørsel etter skilt i 2021, er nok at da innførte vi også personlige skilt til eksempelvis moped, motorsykler, traktor og tilhengere, altså resten av kjøretøytypene. Fram til da var det bare kjøretøy med ordinære skilt, slik som personbiler, busser og lastebiler som kunne smykke seg med sitt eget personlige bilskilt, sier Eriksen, i en pressemelding.

Et personlig skilt for ordinære bilskilt kan bestå av minst to og maksimalt syv bokstaver eller tall, inkludert mellomrom. Skilt til moped, motorsykler, traktor, tilhenger, US-kjennemerke, stort/høyt og små kjennemerke til bil, må ha minimum to tegn og maksimalt seks tegn, inkludert mellomrom.

Må si nei

Vegvesenets folk har satt ned foten overfor mange bileiere som har kommet med forslag de ikke kan godkjenne.

9.000 kroner koster det å få sitt eget personlige bilskilt. For å kunne søke om et personlig bilskilt må du være fylt 18 år. Du må også eie den aktuelle bilen (uten medeier), som skal ha skiltet.

Helt grunnleggende er det at du ikke kan få en kombinasjon som allerede er i bruk av noen andre.

– Det samme gjelder for kombinasjoner som er upassende, kan misforstås eller kan virke støtende. Slike skilt godkjenner vi ikke, sier Eriksen.

Vegvesen har tidligere gitt ut noen eksempler på søknader som ikke har blitt godkjent:

Det gjelder for eksempel skilt med følgende bokstavkombinasjoner: ANAL, FYFAEN, HESTKUK, NAZIST og POLITIET, men også 6MASKIN, OSLO 11 og ZOO, for å nevne noen.

