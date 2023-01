Når kanadiske RM Sotheby’s og engelske Bonhams tar turen til Artcurials hjemmebane i Paris pleier det bety noen riktige godbiter du neppe har sett tidligere under hammeren.

Totalt stiller de tre auksjonshusene med i overkant av 450 biler på fire dager. Det er noe for enhver smak og lommebok, men selvsagt mer jo tykkere den er.

Etter nærmere 50 år i Bart Rosmans eie selges denne 1951 Ferrari 340 America Touring Barchetta uten reserve. Estimatet ligger på 5,0 – 8,0 millioner euro. Foto: ARTCURIAL

Årets dyreste

I årene før pandemien gjennomførte ikke minst Artcurial flere spektakulære salg med noen av verdens dyreste biler her.

Og etter å ha hanglet litt et par år, er det rimelig sikkert at de stiller med den dyreste bilen. Hvis den blir solgt vil den nærmest garantert bli en av årets dyreste når 2023 skal gjøres opp om 11 måneder.

For det er lite som slår en 1964 Ferrari 250 LM, hverken når det gjelder utseende, ytelser eller pris. Det frembudte objektet er nok klodens mest originale siden den aldri er racet og har alle vitale komponenter i behold. Artcurial har ikke gått ut med noe offentlig estimat, men den høyeste pris som er oppnådd en 250 LM på auksjon er 17,6 millioner dollar.

Bilen har ikke vært åpent på markedet siden 1995 da du kunne få kjøpt den hos Ferrari of San Francisco for 1,6 millioner dollar.

Bart Rosman eide også disse to nydelige Bugatti Type 35C og 43 som nok vil sikre arvingene godt over 40 millioner kroner. Foto: ARTCURIAL

Fresh to market

Artcurial er flinke til å sikre nye objekter til sin prestisjeauksjon. Objekter som ikke har vært på markedet gjorne på flere tiår. Tre slike kommer fra den nederlandske samleren Bart Rosman, en tidligre Bugatti- og Ferrari-entusiast.

Nå selges tre av hans biler uten reserve: en Ferrari 340 America Barchetta fra Le Mans 24 Hours 1951, en Bugatti Type 35C som ble nummer fire i 1929 Monaco GP og en fantastisk preservert Bugatti Type 43 Grand Sport.

Bonhams kan tilby en hel samling av 12 Porsche Turbo, mange i spesielle modeller og noen knapt innkjørt. Foto: BONHAMS

Bonhams satser

Bonhams ser ikke ut til å ha noen biler med potensial på Artcurials toppnivå, men de satser hardt med omkring 150 biler, hvorav nesten 30 Porsche fra 356 og fremover. Mange av dem spesialmodeller i originalstand med bare leveransemilene på meteret.

Dyreste objekt hos Bonhams er en 1932 Bugatti Type 55 Vanvooren Cabriolet, en av kun seks bygde slike. Type 55 ble bare produsert i totalt 38 eksemplarer, og er blant de dyreste du kan få. Bonhams håper på en pris nord for 40 millioner kroner for denne.

Denne 1932 Bugatti Type 55 Vanvooren Cabriolet ligger an til å bli Bonhams dyreste hvis den blir solgt for de forventede 40 millioner kroner. Foto: BONHAMS

Sammen med en 2020 Pagani Huayra Roadster og en 1988 Ferrari F40 med estimat tett på 30 millioner kroner er det de desidert dyreste på auksjonen 1. og 2. februar i fantastiske Grand Palais.

Bonhams er det auksjonshuset som har de mest spennende av de aller eldste bilene med en 1924 Mercedes 28/95 Phaeton og en nydelig, original 1906 Renault.

Det er nærmere 75 Porsche til salgs på auksjonene i Paris, og RM Sotheby’s 1951 356 'Split-Window' Reutter Coupé er den eldste. Foto: RM SOTHEBY'S

Moderne fra RM Sotheby’s

Siden vi er i starten av Porsches 75-årsjubileum er det naturlig at også RM Sotheby’s har et bredt utvalg herfra. Deres 1951 356 'Split-Window' Reutter Coupé er den eldste av vel 15 eksemplarer i deres auksjon med et 90-talls biler.

RM Sotheby’s er nok det auksjonshuset som satser mest bevisst på en yngre kundegruppe, med en rekke youngtimers og supersportsbiler av nyere dato. Hele 28 av dere omkring 87 biler er produsert etter 1990. Både rimeligere og svindyre. Til den sistnevnte kategorien hører definitivt både 2003 Ferrari Enzo, 2020 McLaren Speedtail og ikke minst den helt nye Bugatti Chiron Profilée. Sistnevnte med estimat opp mot 55 millioner kroner.

Du trenger ikke ha tanker om å kjøpe noe for å ha glede av å stikke innom en auksjon eller førvisning. Normalt må du kjøpe en katalog for å få adgang til auksjonslokalet, men RM Sotheby’s har gratis åpning for publikum 31. januar.

Sammen med selve Rétromobile-utstillingen er de tre auksjonssamlingene meget gode grunner til å ta en liten vintertur til Paris for enhver bilentusiast.

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.