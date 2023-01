Bruktbilkjøp er fortsatt en dominerende årsak til klagesaker hos Forbrukerrådet – som etter hvert kan havne i Forbrukerklageutvalget.

Uenigheten kan dreie seg om forskjellige sider ved bilkjøpet, noe som viser at fallgrubene er mange! Slett ikke alle klager får medhold, men mange gjør det – helt eller delvis.

Noen ganger handler det også om kjøp av ny bil – for det går heller ikke alltid helt på skinner. Sørlendingen som kjøpte ny Land Rover Evoque hos en forhandler på Vestlandet er et godt eksempel på dette – og at det som i utgangspunktet er drømmebilen, lett kan bli et mareritt.

Bilen han kjøpte, en Land Rover Evoque Td4, var en 2017-modell til 649.000 kroner. Den ble levert en septemberdag i 2017, og ble oppgjort med innbyttebil og mellomlegg på 200.000 i kontanter.

Produksjonsfeil

Det hører til sjeldenhetene at det må reklameres på en ny bil nesten med én gang bilen blir levert, men det skjedde i dette tilfellet. Tre dager tok det før klageren var på telefon til forhandleren som solgte bilen, med beskjed om at bilen meldte om fullt eksosfilter. Bilen ble da levert til verksted i sørlendingens hjemby – og der ble den stående i 10 dager før klageren fikk beskjed om at alt nå skulle være i orden igjen.

Allerede da meldte klageren på e-post at han ikke lenger ønsket å ha bilen, på grunn av problemene så kort tid etter levering. Og bare en drøy uke senere kom det ny melding om fullt eksosfilter – og nytt verkstedbesøk. I november ble det skiftet partikkelfilter i bilen på grunn av en produksjonsfeil.

Et partikkelfilter som stadig gikk tett, endte med at kjøpet av en ny Land Rover Evoque diesel ble hevet. Ill.foto Foto: Walker Foto: broom

Krevde heving

Deretter gikk det bra i knappe to år – da kom den samme feilmeldingen om fullt eksosfilter igjen. Nytt verkstedbesøk, og klageren krevde nå å få tilsvarende ny bil, eventuelt heving av kjøpet dersom dette ikke var mulig.

Han kontaktet også Forbrukertilsynet, med melding om at samme feil hadde oppstått i september 2017, september 2019 og igjen i september 2021 og at dette utgjorde en mangel som innklagde hadde brukt opp sine avhjelpsforsøk på å rette. Han gjentok deretter kravet om heving av kjøpet, eller et prisavslag på 200.000 kroner på grunn av alle feilene siden bilen var ny.

Kort kjørelengde

Den innklagde forhandleren avviste dette, først og fremst fordi de mente det ikke dreide seg om samme feil. De fremla en sakkyndig uttalelse fra merkeforhandleren i Kristiansand.

Her ble det redegjort for verkstedhistorikken til bilen, der det ved feilsøk i september 2021 ble funnet at partikkelfilteret «var for fullt til å kunne regenerere seg selv.» I den sakkyndige vurderingen ble det påpekt at «det ikke foreligger konstruksjonsfeil på bilen eller på DPF-ventilen, og at årsaken er brukerfeil.»

Det ble vist til at bilen har kort årlig kjørelengde, og at korte kjøreturer «gjør det nærmest umulig for DPF systemet å klare å regenerere seg selv da det krever høy temperatur». Av uttalelsen fremgår det at problemet med kort kjørelengde skal være påpekt i 2019.

Ikke brukerfeil

Til Forbrukerrådet kom saken høsten 2019, og etter resultatløse forsøk på megling her endte den på Forbrukerklageutvalgets bord. Her er behandlingstiden lang, og først i november 2021 behandlet utvalget saken.

Forbrukerklageutvalget sa seg enig med klageren i at det her er snakk om mangel i lovens forstand, og at innklagde hadde gjennomført to avhjelpsforsøk. Til utvalget forklarte innklagde at årsaken til feilen var at klager ikke hadde kjørt bilen langt nok – bare 5.500 km hvert år. Dette måtte derfor sies å være en brukerfeil, mente de. Her fikk de ikke gehør hos utvalget, som sa følgende:

«Utvalget finner imidlertid ikke at kort kjørelengde kan regnes som en brukerfeil i lovens forstand. For å unngå mangelansvar i en slik situasjon måtte klager vært gjort eksplisitt oppmerksom på at bilen ikke var egnet for denne type bruk. Utvalget kan ikke se at innklagde ble gitt en slik opplysning før kjøpet.

Det ble heving av kjøpet

Det foreligger således en mangel ved bilen. Mangelen er forsøkt utbedret to ganger, og innklagde har derfor som utgangspunkt ikke rett til ytterligere utbedringsforsøk. Det foreligger ikke særlige grunner som gjør at dette utgangspunktet kan fravikes. Ettersom bilen ikke kan kjøres med denne mangelen, er mangelen ikke uvesentlig og hevingsvilkåret er derfor oppfylt.

I denne vurderingen legger utvalget vekt på at det er tale om en ny bil til nærmere kr 700.000 som ikke fungerer til normal bruk,» skriver utvalget, som konkluderte med heving av kjøpet – 649.000 til klageren, og bilen tilbake til forhandler.

Dette er saksgangen

Den vanlige gangen i klagesaker som gjelder bil, er at det starter med en klage til Forbrukerrådet eller Forbrukertilsynet. Dersom det ikke lykkes med å få en løsning på saken her, kan den havne i Forbrukerklageutvalget. Forbrukertilsynet kan hjelpe med utfylling av skjema til FKU, men klageren må selv signere, datere og sende inn skjemaet i posten.

Behandlingen i Forbrukerklageutvalget er gratis, og vedtak her er bindende dersom det ikke bringes inn for domstolene innen fire uker etter at vedtaket er forkynt. Dette betyr at det er enklere å få inn penger noen eventuelt skylder deg i en slik klagesak.

Ventetiden for å få en klagesak behandlet i Forbrukerklageutvalget er for tiden ca. 2 år.

(Artikkelen er først publisert av Broom).