I mange år har det vært ekstra lønnsomt å ha elbil som firmabil, fremfor bil som går på bensin eller diesel. Det har med skattereglene å gjøre.

Utgangspunktet er at 100 prosent av bilens listepris skal legges til grunn for beregning av firmabilskatten. For elbiler har det vært gitt verdsettelsesrabatt her. Tidligere har rabatten vært opptil 40 prosent.

I statsbudsjettet for 2022 la regjeringen opp til å fjerne hele rabatten for elbiler, men endret forslaget til å redusere den til 20 prosent. I det endelige statsbudsjettet for 2023 ble det likevel vedtatt å fjerne hele rabatten for elbiler, slik at elbiler ble likestilt med andre typer biler.

– Vil ikke lønne seg

– Ansatte som har disponert elektriske firmabiler privat må betale betydelig mer i skatt for 2023. Det vil i året som kommer være mindre attraktivt å velge elektrisk firmabil, sier Kjell-Fredrik Kristiansen som partner og bransjeleder bil i rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO.

Han legger til:

– Den praktiske betydningen er at det skattemessig ikke vil lønne seg å velge elbil fremfor fossilbil som firmabil fremover.

Hva med kjøregodtgjørelse?

Fra 1. januar 2023 fikk elbiler moms på kjøpesum over 500.000 kroner. I tillegg er det innført vektavgift.

MISTER FORDELER: Blank og skinnende – men ikke lenger så gunstig å ha som firmabil. Også her strammes det inn for elbilene.

– En elbil som kostet 600.000 kroner i 2022 øker dermed i pris med rundt 45.000 kroner, noe som medfører at grunnlaget for innberetning øker. Dette, i tillegg til at fordelene for elbil er fjernet fra 2023, betyr at det er færre økonomiske grunner til å velge elbil som firmabil, sier Kristiansen, i en pressemelding.

Et alternativ til firmabil er kjøregodtgjørelse, som betyr at den ansatte får en økonomisk kompensasjon for bruk av privat bil i jobbsammenheng. Kompensasjonen gis som kronetillegg eller godtgjørelse per kjørte kilometer. For 2023 er satsen for skattefri kjøregodtgjørelse 3,50 kroner per kilometer og gjelder uansett kjørelengde.

Mye dyrere drivstoff

– Denne satsen har stått uendret siden 2017, til tross for at kostnader til vedlikehold, forsikringer, drivstoff og strøm har økt betraktelig, påpeker Serine Hasund, advokatfullmektig i BDO Advokater.

PRISØKNING: Bensin- og dieselprisene har økt kraftig det siste året. Det merkes også godt for de som bruker bilen i jobben

Ifølge Statistisk Sentralbyrå var gjennomsnittlig utsalgspris på avgiftspliktig diesel kr 12,90 per liter i oktober 2017. I oktober 2022 var utsalgsprisen økt til kr 24,15 per liter.

– Økning i bensinavgiften og krav om økt innblanding av biodrivstoff i diesel – som gir kortere kjørelengde og økte CO2-avgifter – gjør neppe 2023 rimeligere enn i fjor, til tross for at det i utgangspunktet har vært noe avgiftslettelser, sier hun, og legger til:

Sitter igjen med mindre

– Når den skattefrie satsen for kjøregodtgjørelse har stått uendret i en periode hvor utgiftene har økt, vil det naturligvis blir dyrere for de ansatte å benytte privat bil i jobbsammenheng.

De fleste selskaper benytter Statens satser som grunnlag for sin kjøregodtgjørelse. Denne har lenge vært 4,03 kroner per kilometer, men fra og med 2023 er satsen økt til 4,48 kroner per kilometer. I praksis betyr dette at differansen mellom skattefri kjøregodtgjørelse på 3,50 kroner per kilometer og kjøregodtgjørelsessatsen på 4,48 kroner per kilometer må skattlegges av arbeidsgiver. Hasund forklarer:

– Et eksempel er en ansatt som bruker sin private bil sporadisk i jobbsammenheng. Både i 2022 og i 2023 kjørte hun 5.000 kilometer i arbeidsrelaterte oppdrag. Hun tjener 650.000 kroner i året og etter økningen av Statens sats sitter hun igjen med en kjøregodtgjørelse på 1.273 kroner mer i 2023, sammenlignet med 2022. Men da bilkostnadene øker mer enn satsen for godtgjørelsen, vil den ansatte i praksis trolig sitte igjen med mindre enn det regnestykket tilsier.

