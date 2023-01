Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



MOTORSPORT: – Om ikke lei, så begynner jeg å bli vant til trøkket og hastigheten i en Top Alcohol dragster, sier Drøbaks-jenta Julie Nataas.

Det sier hun om en bil som bruker godt under et sekund på akselerasjonen fra 0 til 100 kilometer i timen og kun fem sekunder til toppfarten på utrolige 450 før fallskjermen slippes ut. Dette gjør henne uansett til Norges raskeste motorsportutøver og g-kreftene i en Tesla Model S Plaid blir da for barnemat å regne.

– 4 G merkes på kroppen, men nå vil jeg ta steget opp i den øverste klassen, sier 25-åringen som er hjemme på juleferie.

– Nå er for øvrig Indianapolis i Indiana også hjemme etter at jeg har bodd syv år i USA, legger hun til.

Med flere seire i blant annet US Nationals og JEGS Allstars i Top Alcohol, ønsker Julie Nataas (25) å ta steget opp i toppklassen TOP Fuel. Foto: Richard H. Shute

Toppidrett

Dit dro hun etter at hun hadde fullført videregående skole på Wang Toppidrett, hvor hun kjørte gokart, Formel-biler og dragstere rundt omkring i hele Europa.

Hun ble bitt av motorsportbasillen allerede som niåring og etter at hun var med far og farfar som også kjørte dragstere til USA som 11-åring var hun «hekta».

– Allerede da skjønte jeg at i USA kan man leve av å kjøre dragster, så alt har handlet om det siden, innrømmer hun.

De første årene i USA ble tilbragt på college i Santa Barbra mens hun reiste rundt og drev relasjonsbygging mot aktørene. Etter bare tre runder i en av Randy Meyer Racings Top Alcohol dragstere fikk hun lisens og ble forespeilet å kjøre mer, men hun fikk ikke noe gratis.

– Randy Meyer, som er en legende i dragstermiljøet i USA, er kjent for å hjelpe talenter, men han stiller strenge krav til sjåførene. Underveis har jeg måttet velge bort mye annet, da jeg tok en Bachelor i Business Administration samtidig som jeg i flere år reiste landet rundt for å kjøre, sier hun.

Når 4.000 hestekrefter slippes løs i en Top Alcohol dragster er akselerasjonen helt ubegripelig. Foto: Richard H. Shute

Raske damer

At Nataas som en ung jente fikk sjansen skyldes blant annet at legenden Shirley Muldowney på 1970-tallet beviste at kvinner kan kjøre og vinne.

I tillegg har Meyers to døtre også kjørte dragster med gode resultater, slik de norske Liv Berstad, Maja Uditian og Birgitte Bremnes også har gjort. Kvinner har med få unntak ikke hevdet seg i de øverste klassene i motorsport, som Formel 1, Rally og WEC, men i dragracing er fokus og reaksjonstid minst like viktig som rå styrke.

Med en reaksjonstid på godt under fem hundredeler hadde Nataas blitt diskvalifisert i alle sprintløpene i friidrett hun hadde stilt opp i. I The National Hot Rod Association's (NHRA) konkurranser JEGS Allstars og US Nationals, som inngår i VM-serien, vant Nataas i fjor begge to og kom på sjetteplass totalt i VM etter noen tekniske problemer. Dette håper hun er med på gjøre henne interessant nok til å ta steget opp i Top Fuel med et annet lag.

Etter et vellykket løp vinker Julie Nataas til publikum mens dragsteren taues tilbake til depotet. Foto: Foto: Richard H. Shute

Kostbar satsing

– Da tidobles budsjettene til tre millioner dollar for hele pakken, inkludert bilen, laget, reiser, lønn og annet. En del sponsorer vil være på plass hos laget og min egen families Oslo Tapet og Gulvbelegg er med, men jeg håper å få med flere slik at 2023 blir min siste sesong i Top Alcohol, forklarer hun.

Forskjellen på de to bilene er i stor grad at Top Fuel har en kompressor på toppen av den 8,2 liter store V8 Hemi-baserte motoren. Med inntil 90 prosent nitrometan og resten metanol yter motoren rundt 10.000 hestekrefter og tar dragsteren fra 0 til 100 mph (sic.) på 0,8 sekunder.

Da kjører de på den noe kortere banen på 1.000 fot i stedet for de 1.320 eller en kvart engelsk mil for de øvrige dragsterklassene. Årsaken er hastigheten på inntil 540 kilometer i timen som oppnås etter 3,6 sekunder.

Julie Nataas har ingen plan B da dedikasjonen har vært total hele veien.

– Når jeg slutter å kjøre håper jeg å jobbe med noe innen motorsport, men det tar jeg når den tid kommer. Nå er det full satsing og dette må bare fungere, sier hun håpefullt.

Video: Disse bilene er ikke hva du tror