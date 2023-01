Litt dyrere for alle – bortsett fra elbilene

Oslo fikk sin første bomring i 1990. Dette var Norges- og Europas andre bomring, bare Bergen var tidligere ute enn hovedstaden vår.

I 2019 ble systemet endret, til tre ulike bomringer. Osloringen og Indre ring har innkreving i begge retninger. På Bygrensen er det kun innkreving i retning inn mot Oslo.

Da systemet ble lagt om, ble det også innført betaling for elbiler. I dag skilles det mellom tre ulike personbilgrupper: Normaltakst gjelder ladbare hybrider og biler med bensinmotor. Dieselbiler har så sin egen kategori, det samme har biler med såkalt nullutslipp.

Dyrest for dieselbiler

Fra 1. mars er det klart for en forsiktig prisøkning. Her er det ulike satser for rushtid og passeringen utenfor rushtiden.

Normaltaksten øker her med én krone: fra 28 til 29 kroner utenom rush – og fra 34 til 35 kroner i rushtiden.

Dieselbilen øker fra 32 til 33 kroner utenom rush. I rushtiden blir prisen nå 38 kroner, opp fra 37 kroner.

Elbilene blir stående på stedet hvil. Her vil det fortsatt koste 14 kroner å passere utenom rushtiden, 17 kroner i rushtiden.

MANGE BOMSTASJONER: Det koster å kjøre bil i Oslo. Fra 1. mars blir det også litt dyrere, for de som ikke kjører elbil.

20 prosent rabatt

Passering i rushtid registreres i tidsrommet mellom 06.30 - 09.00 og 15.00 - 17.00. Rushtidstillegg kreves ikke inn på lørdager, søndager, offisielle fridager eller i juli.

Kjøretøy med gyldig brukeravtale med AutoPASS-utsteder får 20 prosent rabatt på passeringene.

Det betales for øvrig for maks 60 passeringer over bygrensen per kalendermåned. For Osloringen og Indre ring er det et felles passeringstak på 120 betalte passeringer per kalendermåned.

Timeregel

Det er felles timeregel for Osloringen og Indre ring, der det er den høyeste taksten som blir registrert i løpet av en time som belastes trafikanten.

Bygrensen har en egen timeregel, slik at man kun betaler for en passering over Bygrensen innenfor en time. Alle bomstasjoner er automatiske og passeringer faktureres etterskuddsvis.

Som for alle andre rabatter betinger dette gyldig brukeravtale og brikke.

OPPJUSTERING: Slik er de nye takstene i de tre Oslo-ringene.

