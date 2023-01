Fortsatt fri fart – bruker elbilene som forklaring

Veldig mange forbinder Tyskland med Autobahn – altså motorveier der det på enkelte strekninger er lov å kjøre så fort du vil.

Men de siste årene har denne løsningen blitt debattert stadig oftere, av hensyn til sikkerhet og utslipp fra bilene. Sterke krefter i Tyskland ønsker ikke lenger skiltene med fem sorte streker på hvit bakgrunn – som indikerer fri fart.

I stedet foreslås det 130 km/t som maks tillatte hastighet.

Nå kommer imidlertid den tyske transportministeren, Volker Wissing, med en beroligende beskjed til alle som liker dagens løsning.

Elbiler kjører saktere

Han mener nemlig at elbiler og høye drivstoff-kostnader allerede bidrar til lavere hastigheter, når de kjører på Autobahn.

Ministeren sier at det derfor er unødvendig å innføre fartsgrenser der det i dag er fri fart.

Dette fremkommer i et intervju med Wissing i nettavisen Bild.de. Også svenske Auto, Motor & Sport, omtaler nyheten i dag.

– De høye energiprisene får allerede mange til å kjøre saktere. Og med elbiler kjører ikke folk like fort, fordi de vil spare strøm på batteriene, sier Wissing til avisen.

Taper mye rekkevidde

Undersøkelser viser at de fleste elbilistene i Tyskland ikke ønsker å kjøre fortere enn 120-130 km/t. Hastigheter over dette, spiser for mye av rekkevidden til bilene.

Dagens transportminister mener fartsgrenser blir feil, ettersom utslippene uansett vil gå ned med dagens overgang til helelektiske biler.

KJØRER SAKTERE: Elbiler på tyske motorveier viser seg å kjøre saktere enn bensin- og dieselbiler.

Siste ord er ikke sagt

Selv om Wissing forsøker å roe ned debatten, er siste ord i saken garantert ikke sagt.

Det er fortsatt sterk politisk uenighet, særlig med tanke på utslipp i transportsektoren.

Det tyske miljødirektoratet har i en rapport vist til at en fartsgrense på 120 km/t vil redusere CO2-utslippene med rundt 6,7 millioner tonn i året.

Artikkelen er først publisert av broom.no.