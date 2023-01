Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen

POLESTAR: 2022 ble et suksessår for Polestar i Norge. Med bare én elbil å tilby kjempet de seg inn som Norges 12. mest populære bilmerke og 4.698 registrerte biler.

Nå kommer en oppdatering av den populære modellen Polestar 2, der selskapet lover forbedret effektivitet og motoreffekt. Batteriene skal være kraftigere og bilene kommer nå med helt nye elektriske motorer. En annen nyhet er at modellene med én elektrisk motor går fra forhjulstrekk til bakhjulsdrift.

Som på Polestar 3 samler den såkalte «SmartZone» flere av bilens viktigste aktive sikkerhetsfunksjoner, inkludert det forovervendte kameraet og mellomdistanse-radaren. Foto: Polestar

«Ny» front på Polestar 2



Som på den kommende elbilmodellen Polestar 3, får Polestar 2 den såkalte «SmartZone»-fronten der flere av bilens sikkerhetsfunksjoner er samlet foran.

Polestar 2 fås som før med trekk på to eller fire hjul. Videre kan det fremdeles velges mellom to rekkeviddealternativer på utgavene med bare én motor, som naturlig nok er med på å avgjøre prisen. (Se full oversikt over rekkevidde og pris lenger ned i saken).

Polestar mener forøvrig at overgangen fra forhjulstrekk til bakhjulsdrift på de rimeligste variantene skal gjøre bilene mer lekne og «på hugget».



Polestar 2 med bakhjulsdrift er ifølge selskapet drevet av en nyutviklet permanentmagnetisert motor og silisiumkarbid-inverter. Den nye motoren får effekten økt fra 231 hestekrefter til 299 hestekrefter, mens den aller billigste utgaven har noe lavere effekt. Akselerasjonen fra 0 til 100 reduseres med 1,2 sekund og tar nå 6,2 sekunder.

Rekkevidde og pris

Den rimeligste Polestar 2-modellen heter Standard range Single motor og koster fra 432.050 kroner. I denne prisen er alle avgifter inkludert, i motsetning til prisene Tesla først og fremst viser til.

Polestar 2 Standard range Single motor har bakhjulsdrift og 272 hestekrefter. 0 til 100 skal gå unna på 6,4 sekunder og rekkevidden er på 518 kilometer. Bilen har en batterikapasitet på 69 kWh og kan hurtiglades med maksimal effekt på 135 kW.

Legger du på 40.813 kroner får du en Polestar 2 Long range Single Motor med 82 kWh batteri, 205 kW effekt på hurtigladeren og opptil 635 kilometers rekkevidde. Motoreffekten økes samtidig til 299 hestekrefter.

Polestar 2 Long range Dual motor har firehjulsdrift og det samme batteriet på 82 kWh. Rekkevidden her faller til 592 kilometer, men motoreffekten er på 421 hestekrefter og 0 til 100 går unna på 4,5 sekunder, ifølge selskapet. Denne modellen koster fra 519.100 kroner.

Toppmodellen Polestar 2 Long range Dual motor fås også med den såkalte «Performance-pakken» til 67.863 kroner ekstra. Rekkevidden er uforandret, men motoreffekten økes til 476 hestekrefter og 0 til 100 tar da 4,2 sekunder.

De smidde 20-tommer lettmetallsfelgene i Performance-pakken oppdateres. Foto: Polestar

Levering i Norge

Polestar betegner de nye bilene som 2024-modeller og opplyser at Long range-variantene kan bestilles nå, med forventet levering er i tredje kvartal i år.

Den rimeligste modellen, Polestar 2 Standard range Single motor, kan foreløpig ikke bestilles, men Polestar melder at de skal åpne for bestilling av denne «i løpet av første kvartal» i år. Når den rimeligste modellen kan leveres, er imidlertid ikke kjent.