Særlig én ting gjør at elbil fortsatt lønner seg

De siste årene har strømprisene skutt i været. Dermed har det å eie en elbil blitt litt mindre gunstig, enn det var tidligere.

I tillegg har flere av fordelene med å eie elbil blitt borte.

Likevel er det fortsatt rimeligere å kjøre elbil, enn biler med diesel- eller bensinmotor. Det er imidlertid en viktig faktor som må være på plass, for at kostnadene skal være lave nok.

Og den har faktisk ingenting med elbil-fordelene å gjøre.

Lade hjemme

Den største fordelen elbilister har nå er nemlig strømstøtten – som regjeringen aldri har innført som en direkte elbilfordel.

Likevel er den selvsagt viktig for å holde kostnadene nede.

Kan du lade elbilen din hjemme, er det betydelig billigere enn å fylle bensin eller diesel.

– Vi har nytt godt av lave strømpriser i Norge. Etter at prisene har skutt i været redder strømstøtten elbilladingen hjemme, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Les også: Elbilene gikk i fella – tre ganger på rad

Fire ganger dyrere med diesel

Med en spotpris på gjennomsnittlig 1,50 kroner per kilowattime (kWh) gjennom et år, vil lading av en elbil med kjørelengde på 12.000 kilometer og snittforbruk på 19 kWh per 100 kilometer koste rundt 3.800 kroner med strømstøtte, inkludert moms og nettleie.

Uten strømstøtte ville det kostet 5.800 kroner i året.

En dieselbil med samme kjørelengde og snittforbruk på 0,65 liter per mil vil koste 15.600 kroner i året, forutsatt en literpris på 20 kroner.

Les også: Gode nyheter: Du klarer deg fint med den billigste

Dyrere elbiler

Om den gjennomsnittlige spotprisen i stedet lå på fem kroner per kWh, ville lading av elbil vært litt dyrere enn å fylle dieselbilen, om det ikke hadde vært for strømstøtten. Men med strømstøtte ville ladekostnaden fortsatt ikke blitt høyere enn 4.800 kroner.

Fra nyttår må du betale moms på kjøpesummen over 500.000 kroner når du kjøper en ny elbil. I tillegg har regjeringen innført en ny vektavgift som gjelder alle biler. Denne slår ekstra hardt ut på elbilene siden de har en batteripakke som veier mye.

Les også: Hva i alle dager er denne knappen til?

– Viktig å ikke øke avgiftene

– Det viktige nå er at avgiftene ikke økes enda mer i 2024. Med det bykset som kom nå, vil det være lurt av regjeringen å stanse på dagens nivå, fordi elbilmarkedet fremdeles er sårbart, sier Sødal.

Noen elbilfordeler bestemmes av staten, mens andre fordeler avgjøres av kommunene eller fylkeskommunene.

Her er elbilfordelene i 2023:

Elbiler betaler fortsatt mindre i bompenger enn andre biler. Staten har satt en grense på at elbiler maksimalt skal betale 70 prosent av det andre biler betaler. Før 1. januar 2023 var denne maksgrensen på 50 prosent. Hvor stor andelen er bestemmes lokalt.

Elbiler betaler maksimalt halv pris på ferger sammenlignet med det bensin- og dieselbiler betaler. Dette gjelder både på riksveier og fylkesveier.

Elbiler har mange steder billigere parkering på kommunale parkeringsplasser. Eventuell rabatt for elbiler bestemmes av kommunene selv. I noen kommuner er det gratis å parkere med elbil, noen har rabatt, mens andre kommuner tar full pris.

Elbiler kan kjøre i kollektivfelt, med noen unntak. Noen strekninger krever at det er minst to personer i bilen ved kjøring i rushtid eller hele døgnet. Hvilke regler som gjelder for en strekning står opplyst på skilt. Dersom kollektivfelt-skiltet har et underskilt hvor det står «Gjelder ikke EL-motorvogn», kan ikke elbiler kjøre der.

Les også: Her er BMWs nye og elektriske SUV-versting

Andre fordeler med å eie elbil: