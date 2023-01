Nå tester Volvo ny og rimeligere elbil

I fjor fikk vi for første gang se det som blir Volvos nye og elektriske flaggskip, nemlig EX90.

Dette er elbil-oppfølgeren til dagens XC90. Volvo-toppsjef Jim Rowan presenterte selv bilen i Stockholm. Da selve presentasjonen var over, takket han for seg med en liten filmsnutt. Og det som dukket opp der, var svært interessant.

Her fikk vi nemlig i noen sekunder se hekken til EX90, med en annen bil ved siden av og headingen «2023».

Tester i Kina

Her snakker vi det som skal bli en liten SUV/crossover fra Volvo, størrelsesmessig under dagens XC40. Veldig mye tyder på at den skal hete EX30.

Volvo er nå i gang med å testet den ut, i Kina. Der har det dukket opp bilder av et svært godt kamuflert eksemplar.

Volvo er så langt svært sparsommelige med detaljer, men det er ventet at bilen blir rundt 4,20 meter lang. Dermed går den inn i en klasse med mange kompakte crossovere. Bilen blir høyreist, det er naturligvis positivt for innvendig plass.

Mangler innstegsmodell

Vi vet heller ingen ting om prisen, men ryktene sier at denne bilen vil bli en god del rimeligere enn dagens C40/XC40. Det blir også viktig for å få opp det samlede Volvo-salget. I dag mangler merket en klar innstegsmodell. Det har ikke Volvo hatt siden kombien V40 ble faset ut. I dag er XC40 rimeligste Volvo, med startpris rett under 500.000 kroner.

En viktig faktor for å holde prisen nede er at EX30 skal bygges på en plattform som er utviklet av Volvos eierselskap Geely. SEA heter den og brukes blant annet på biler som Smart #1, Lotus Eletre og det nye bilmerket Zeekr, som også eies av Geely.

Kommer i 2024?

Mye tyder også på at den nye Volvoen skal produseres i Kina, og kun der. Det er også et viktig grep for å spare penger.

Volvo har så langt ikke sagt noe konkret rundt lansering. Men ut fra videoen på EX90-lanseringen kan vi slå fast at EX30 skal vises i år.

Om den kommer på markedet i 2023 eller om vi må vente til neste år, er ikke klart. Men sannsynligheten er nok stor for at det blir 2024.

(Aartikkelen er først publisert av Broom)