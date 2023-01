Da Tesla i forrige uke satte ned prisene for sin Model Y med opptil 120.000 kroner, slo dette ned som en bombe i markedet. Tesla Model Y var Norges mest solgte bil modell i 2022, og det kraftige prisnedslaget tyder på at Tesla har planer om fortsatt rekordsalg av denne modellen.

I en uforutsigbar og urolig bilbransje har denne prisreduksjonen skapt enda mer usikkerhet. Det bekrefter daglig leder Kristian Melchior i bruktbilforhandleren Rebil.

De har på kort tid slått seg opp som en stor aktør i bransjen og har blant annet det store Møller-konsernet med seg på eiersiden.

– Dette påvirker alt. Vi satte umiddelbart ned prisene på våre biler med totalt 1,8 millioner av et varelager på ca 50 millioner, forteller Melchior til Broom.

Påvirker andre aktører

– Fra Tesla slapp nyheten om prisreduksjonen, tok det sikkert ikke mer enn ti minutter før alle som er interessert i Model Y hadde fått det med seg, legger han til.

– Hva med andre aktører i markedet?

– Dette påvirker selvsagt også andre enn Tesla. Hvis den mest populære modellen i markedet plutselig går ned i pris med over 100.000 kroner, så påvirker det også andre aktører.

– Hvor stor blir denne påvirkningen?

– Nyere brukte elbiler tror vi vil få et prisfall på ca. 10 prosent, litt mer for Model Y og kanskje litt mindre for biler som Nissan Leaf og enkelte andre.

Uforutsigbart bilår

– Dette er den øyeblikkelige virkningen, men hva skjer i tiden fremover?

– Det blir nok tøft for enkelte mindre bruktbilforhandlere. Det har allerede vært en vanskelig høst, og med videre prisfall i tiden som kommer blir det ikke lettere, sier Kristian Melchior.

Han tror også nybilkonkurrenter må svare på Teslas utfordring med Model Y-prisene.

– Ja, når den mest populære modellen settes ned i pris så mye, så må andre svare. Jeg blir ikke overrasket om det kommer både prisjusteringer og større kampanjer fra andre aktører. I sum er det et uforutsigbart bilår vi er i gang med.

Disse bilene straffes hardest i statsbudsjettet for 2023.

Lei situasjon

– Hva med kundene oppe i alt dette?

– For dem som vil kjøpe Model Y i tiden som kommer, påvirker dette lommeboka positivt, i en tid med dyr strøm, høye priser på det meste og renteøkninger. Men det spørs hva de som kjøpte Tesla Model Y i desember synes – her er det nok mange som er ganske lite fornøyd med utviklingen.

– Folk som har kjøpt bil veldig dyrt og opplever et slikt prisfall kommer selvsagt i en litt lei situasjon. For ikke å snakke om dem som har kjøpt inn biler for å kunne selge dem over nybilpris til kunder som ikke orker å vente på leveringsproblemer. Bil er viktig for folk, ikke minst i et land som Norge. Så gjenstår det å se om Teslas grep er riktig og faktisk gjenspeiler hva den aktuelle modellen bør koste, sier Kristian Melchior videre.

Tesla-sjefen: Bilene er pinlig dyre

(Artikkelen er først publisert av Broom)