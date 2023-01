I en tid der det aller meste blir stadig dyrere, kan det være fristende i spare på noen utgifter. En mann fra Harstad startet faktisk sin egen kreative «sparing» allerede i god tid før renteøkninger og prisen på strøm, bensin og diesel gikk til værs.

Allerede for tre år mener nemlig politiet at han monterte en elektrisk skiltskjuler på bilen sin. Ved hjelp av en knapp inne i bilen, kunne han med den skjule registreringsnummeret når han kjørte i bomringen.

Tok beslag

Dermed ble det ingen faktura fra bomselskapet, heller. Det fungerte lenge. Men nå har politiet grepet inn, skriver iHarstad.no.

Mannen i 50-årene er tiltalt for å ha svindlet bompengeselskapene fra januar 2019 til april 2022.

I april ble mannen stoppet av politiet, som tok beslag i skiltet.

James Bond-løsning

Løsningen i seg selv er jo nesten tilsvarende den James Bond har brukt flere ganger. Men du trenger ikke være britisk agent for å skaffe deg tilgang til den slags triks. Det lar seg nemlig løse ganske enkelt.

Et raskt søk på nettet viser at du kan bestille utstyr som bytter ut registreringsskiltet på bilen. Prisen ligger på et par tusenlapper.

Etter et tips til politiet, fikk de i april muligheten til å avsløre manøveren. Da bilen nærmet seg en bensinstasjon i Harstad, stoppet politiet sjåføren og tok beslag i skiltet.

Skjedd før

Geir Olav Pedersen er oppnevnt som forsvarer for mannen i 50-årene. Han har ikke snakket med sin klient, og kan derfor ikke uttale seg om hvordan mannen stiller seg til tiltalen.

Men til iHarstad forteller forsvareren at han aldri har vært borti en lignende sak, men understreker at det er blitt avsagt dommer for tilsvarende forhold tidligere.

Her er ett eksempel: 29-åring dømt for bompenge-juksing

Dette er tiltalen:

Uberettiget å ha ødelagt eller unndratt et dokument eller en del av det.

Med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning å ha brukt uriktig eller ufullstendig opplysning (...) eller på annen måte uberettiget påvirket resultatet av en automatisert databehandling.

Å ha brukt motorvogn uten at den var meldt til registrering og påsatt lovlige kjennemerker – fordi kjennemerket var tildekket





(Artikkelen er først publisert av Broom)