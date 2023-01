Volkswagen ID.BUZZ har fått en varm mottakelse i media, og er allerede av mange utropt til å bli en ny kultbil fra VW.

Spesielt er designet rost opp i skyene. Den nyeste el-modellen fra VW er ventet å passe godt som taxi – og de første er allerede i drift.

Roar Stene Granlund på Jessheim har en av dem. Han sitter nemlig ikke og venter på at ID.BUZZ skal bli forlenget eller få flere seter, slik mange kolleger gjør. Volkswagen-entusiasten bestilte tidlig sin nye taxi.

Lojal kunde

– Gi meg beskjed så fort det åpnes for bestilling – en slik skal jeg ha, var budskapet fra taxi-eieren på nedre Romerike.

Han vokste opp omgitt av VW-modeller, så entusiasmen er godt forankret. Bare «forstyrret» av en og annen Opel eller Ford har det derfor blitt mange VW-modeller på tunet hos Roar.

Hos Erik Arnesen har han kjøpt Mercedes-Benz og Volkswagen i 35 år, fem Mercedes og ni VW. Hans nye ID.BUZZ er bil nr. 14 fra forhandleren, så her snakker vi lojal kunde!

Kom 18. november

– ID.BUZZ hørte jeg om lenge. Med mål som stort sett var som på dagens fossile modell, så jeg at dette er en bil som vil passe godt som taxi, så jeg bestilte med en gang salget ble frigitt. Første respons var at jeg kunne få produsert bil med fabrikkspesifikasjoner i uke 28 – eller med egne spesifikasjoner via forhandler i uke 40. Så kommer transport og levering noe senere.

Neste beskjed var at jeg kunne få den i uke 43 – men så kom det ny beslutning om at ingen slik bil skulle utleveres før uke 46. Så etter foliering og montering av taxi-utstyr fikk jeg bilen driftsklar 18. november – og deretter har den gått som taxi, sier Roar Stene Granlund til Broom.

Hekken sladrer om et digert bagasjerom - og den snakker sant! Foto: Privat

Slapp unna vektavgiften

– Hvordan har det gått?

– Det er en veldig fin bil til sin bruk, med mye fornuftig utstyr. Betjening av sidedørene med knappetrykk er et spesielt viktig poeng her. Brukt manuelt, får slike dører hard medfart av kundene, som gjerne bruker mye kraft i prosessen.

– Ellers har den det meste. Totalt kom bilen på 595.000 kroner, og av det utgjør 120.000 ekstra utstyr som lyspakke, hengerfeste, ambientelys og førerassistentpakke pluss mye mer. Til gjengjeld slapp jeg vektavgiften som kom fra nyttår, og som ville blitt merkbar for en bil som veier bortimot 2,5 tonn, sier han videre.

Bilen til Roar er en femseter med bagasjerom på drøyt 1000 liter.

ID.BUZZ byr på et trivelig førermiljø. Foto: Broom

Ungdommen snur seg etter den

– Den passer godt som taxi. For kundene imponerer ikke minst plassen bak, her er det virkelig rommelig. Baksetet kan skyves 15 centimeter i lengderetningen, og det justerbare rygglenet er det mange som kommenterer!

– Skolekjøring med denne bilen er en ren fryd – for denne gruppen er bilen «in» så det holder. Dette er lett å se ellers også, ID.BUZZ er en bil spesielt ungdommen snur seg etter, forteller Roar.

Få i verden kjører samme taxi som Erlend

Lader litt ekstra

Bilen har en el-motor med effekt inntil 204 hestekrefter og trekkraft nok til å gi gode ytelser. Offisiell rekkevidde ved blandet kjøring er 418 kilometer.

– Dette er nok bare i nærheten av oppnåelig på en strålende sommerdag, og gir normalt drøyt 30 mil rekkevidde. Det er generelt tilstrekkelig for min bruk.

– Klarer du skiftet uten lading?

– Nei, jeg lader stort sett litt ekstra hver dag – og ladeeffektiviteten er bra. Når jeg må lade ute, er min erfaring at Circle K-laderne fungerer veldig bra, fastslår han.

Her skal det mye bagasje til for å fylle opp! Foto: Broom

Luksusopplevelse

– Bare fryd og gammen?

– Ja, stort sett – bilen gir også sjåføren en god hverdag. Om jeg skal sette fingeren på noe, så er det at varmepumpe hadde vært bra. Jeg har også en Hyundai Ioniq 5 som taxi. Den har slikt utstyr, og dermed mye lavere standby-forbruk, forteller Roar.

Svært mange elbiler har nå varmepumpe. Men på ID.BUZZ er det ikke tilgjengelig i starten.

Roar har forresten lang erfaring med elbil som taxi:

– Jeg startet med en Nissan Leaf av den nye generasjonen i 2018. Dette er en enkel og billig bil, og en sann sparebøsse. Lettkjørt som få, og den idéelle nummer to-bil. Å gå over til Hyundai Ioniq 5 ble den rene luksus-opplevelsen, men så er jo prisen en annen også, slutter Roar Stene Granlund.

(Denne saken ble først publisert på Broom).