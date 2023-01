Nå har elbilene kjørt fra bensinbilene på bruktmarkedet

Elbilenes andel av den norske bilparken øker raskt, og dette blir mer og mer synlig også på bruktbilmarkedet. Rundt 8 av 10 nyregistrerte biler er elbiler, og slik har det vært en tid. Rene bensin- eller dieselbiler ser ut til å ha stabilisert seg på en markedsandel på 3-4 prosent for hver kategori – og resten dekker hybridene, både fullhybrider og ladbare.

Den norske personbilparken omfatter nå ca. 2,8 millioner biler. Av dette utgjør det raskt voksende antallet elbiler rundt 550.000 biler, mens det er drøyt 1,1 millioner dieselbiler og litt over 815.000 bensinbiler. Denne utviklingen blir også mer og mer synlig på den viktigste kanalen for bruktbilhandel – finn.no.

2022 ble et rekordår for kanalen, med et ukentlig gjennomsnitt på over 71.000 biler.

Flere bensinbiler

– Dette er all time high, og litt over de tidligere rekordtallene fra 2018, forteller Terje Dahlgren, forretningsutvikler motor i Finn.no.

SENSASJON: Nissan Leaf var en sensasjon da den kom som renbygd elbil med bra plass og god komfort. Foto: Nissan

– Den siste tiden har det for første gang vært flere brukte elbiler enn brukte bensinbiler til salgs på finn.no, selv om andelen av bilparken fortsatt er noe mindre. Likevel omsettes det fremdeles flere brukte bensinbiler enn elbiler.

– Om vi ser på månedene oktober, november og desember, så var andelen bensinbiler som var avpublisert eller markert solgt 23 prosent av totalen, mens elbilene utgjorde 20 prosent. I desember ser vi at antallet elbiler markert solgt/avpublisert har tatt igjen forspranget til bensinbilene. Elbiler: 8.642 (22,5 prosent), bensinbiler: 7.839 (20,5 prosent), hybridbiler 4.258 (11 prosent) og dieselbiler 17.735 (46 prosent), forteller Dahlgren.

Tesla og Leaf

Nyttårsaften var antallet brukte elbiler som lå ute på Finn.no cirka 16.000, mens brukte bensinbiler lå ute i et antall på nesten 12.500. Til sammenligning var det samtidig nærmere 27.000 brukte diesel personbiler å velge blant.

REKORDSALG: Audi e-tron var også en viktig bidragsyter til rekordhøye salgstall for elbiler. Foto: Frank Williksen

Av elbilene var de aller fleste nesten nye – hele 9.221 biler var av 2020-2022 årgang. 4.823 biler var 2016- til 2019-modell. Av de eldste bilene – fra 2010 til 2013 – lå bare 184 biler ute for salg. Av disse var det noen få Tesla Model S til priser som gjerne ligger rundt 250.000 kroner – og opp til 350.000 kroner.

I det siste tilfellet fristes det med både nytt batteri, ny drivenhet og gratis lading.

Ellers utgjør rimeligvis Nissan Leaf en vesentlig andel av tilbudene her – med priser som stort sett strekker seg fra 30.000 til rundt 100.000 kroner.

En ting er helt avgjørende for 80 prosent av dem som kjøper elbil

Kortest publiseringstid

Av de nyeste brukte elbilene er utvalget selvsagt større – og prisene til dels svært friske, i noen tilfeller på nivå med – eller over aktuell nybilpris.

Det er fortsatt elbilene som har den korteste publiseringstiden på kanalen, selv om denne nå er nesten doblet i forhold til september måned – 21 dager (november) mot 11 dager (september).

Til sammenligning var publiseringstiden for dieselbiler i november 28 dager, hybridbiler 30 dager og bensinbiler 31 dager. For de siste kategoriene var dette stort sett uendret i løpet av de tre siste månedene.

Nå tar det lenger tid å selge brukt elbil

