Antallet som vil bytte bil er halvert

De to siste årene har bilsalget i Norge vært rekordhøyt. Det gjelder både for nybil – og brukte biler.

Mange importører har også hatt store ordrereserver. Leveringsproblemer har gjort at kunder har måttet vente lenge på bilene sine.

Her er det fortsatt et betydelig etterslep. Men fra høsten i fjor meldte mange bilbransje-aktører om at nybilsalget hadde bremset kraftig opp. Det vil kanskje ikke merkes godt på registreringssstatistikken på starten av året, men utover i 2023 vil det slå inn.

Mer enn halvvert

Nå viser en ny forventningsundersøkelse fra SpareBank 1 Østlandet at antallet som har planer om å kjøpe ny bil er kraftig redusert fra i fjor.

For ett år siden svarte 18 prosent at de hadde planer om å kjøpe ny elbil, syv prosent skulle kjøpe fossilbil. Nå er dette nede i henholdsvis åtte og tre prosent.

Hvis det slår til, vil det bety at salget av både nye og brukte biler vil gå betydelig ned i 2023. Nybilselgerne vil få det tøffere. Og det ligger an til at det blir kjøpers marked på mange bruktbiler, i en helt annen grad enn det vi har sett de siste årene.

Illustrasjonsfoto: Mange aktører i bilbransjen i Norge har hatt en gullalder de siste årene. Men nå kan det bli tøffere tider for mange.

Tenker oss mer om

Hva skyldes så denne endringen? Elisabeth Landsverk er privatøkonom i SpareBank 1 Østlandet og forklarer det slik:

– Dette henger sammen med at mange har fått mindre å rutte med, som følge av økte priser og utgifter. Det er helt tydelig at vi tenker oss mer om før vi bruker penger på noe som ikke er helt nødvendig. Folk velger kanskje å utsette kjøp av ny bil og kjører heller den gamle de har en stund til, sier hun.

– Når det gjelder kjøp av elbil, er det sannsynlig at momsendringene for nye elbiler også spiller inn på nedgangen, legger hun til.

Vektavgift og moms på mange elbiler, gjør at prisene har økt fra årsskiftet.

Rammet dobbelt

Fra nyttår fikk alle nybiler vektavgift, også elbilene. De dyrere elbilene fikk i tillegg moms på den dele av kjøpesummen som overstiger 500.000 kroner. Dermed ble de dobbelt rammet av nye avgifter.

Markedet for MC, båt og caravan ligger også an til å bli krevende i år. Bare én prosent svarer at de har planer om å kjøpe her.

Andre halvår i fjor var det rekordmange brukte biler til salgs på finn.no. Nå i januar, er antallet biler noe ned fra rekordnivåene i november/desember. Men svært høyt antall utleverte nybiler mot slutten av fjoråret vil også gjøre at det kommer mange nye bruktbiler ut på markedet. Ennå er det litt for tidlig å vite hvordan det vil slå ut.

Det koster å bruke bilen, blant annet er bompasseringen en betydelig utgiftspost for mange. I undersøkelsen svarer én av fire at de vil spare inn også på bilhold og bilkjøring. Foto: NTB

Kutte på bilhold og kjøring

Det er ikke bare bilkjøp som bremser nå. Også planer om investeringer i hus og oppussing faller. Totalt har 45 prosent planer om større investeringer i år, en nedgang fra 60 prosent for et år tilbake.

I undersøkelsen kommer det frem at så mange som sju av ti skal spare inn på ett eller flere områder i 2023. En av fire skal spare inn på bilhold og bilkjøring.

– Det å ha og kjøre bil i Norge er relativt kostbart, så det er naturlig at mange ser hvor de kan spare inn på dette området. Men det er viktig å ikke spare på det som har med sikkerhet å gjøre. Ikke kjør på gamle dekk eller la være å gjøre viktig service og vedlikehold. Forsikringer er lovpålagt for alle biler i Norge, men vær forsiktig med å redusere forsikringen – det kan fort bli dyrt om uhellet er ute, sier Landsverk.

Aller flest vil kutte ned på restaurantbesøk, klær, ferier og opplevelser i år. Pengebruken på kollektivtransport ser derimot ut til å holde seg stabil.

Artikkelen ble først publisert på Broom.no.