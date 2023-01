Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



MORGAN: Morgan, som har vært mer britisk enn de aller fleste britiske bilprodusenter, fikk i mai en ny administrerende direktør i form av Massimo Fumarola fra Italia. Han har fartstid fra blant annet Lamborghini og Audi.



I fjor satte selskapet - som eies av det italienske investeringsfondet Investindustrial – ny salgsrekord med 680 bygde biler, mens det i år ligger an til å bli bygd 800 biler. Innen fem år er målet å bygge 1.500 biler i året, og det inkluderer den forholdsvis nye trehjulingen Super 3. Enn så lenge er det ikke snakk om en elektrisk SUV, men merket trenger sårt en tredje modell. Vi håper at det blir en ny Aero 8-lignende retro-coupé, muligens inspirert av Plus 4 Plus fra 1960-tallet.

Om du bare må ha automatgir (med hendler på rattet), kan du likevel få et interiør som kamuflerer og løfter nye Morgan Plus til nye høyder. Vi liker det hvite dashbordet, de mørke dørene og maritim trefinér. Foto: Morgan Motor Company

Må se godt etter

Faceliften av Plus Four og Plus Six er så subtil at importøren knapt ser forskjell, men interiøret er mer raffinert, elegant og sofistikert enn tidligere. Dessverre vil nok mange si. Fordi halve gleden med Morgan – spesielt for den harde kjernen av entusiaster, som har fulgt det kjære bilmerket «sitt» hele livet – var jo at modellene deres var oppnåelige for folk flest. Også da de var helt nye.

Innsiden av dørene har nye håndtak. Utformingen gjør at man kan kle dørkortene i to farger. Sort skinn kombinert med sort tekstil er standard. Det er et nytt hanskerom med USB-uttak, kledd i skinn innvendig for å beskytte mobilen, eller det du måtte finne på å lade. For første gang er det lagt litt tanke i stereoanlegget. Sennheiser byr på åtte transdusere, fire konvensjonelle høyttalere i dørene og bak setene, samt fire høyttalere du ikke kan se. Én av disse er montert nederst i bilen, for å gi best mulig basslyd. Vi håper sannelig bilen er vanntett. Det har ikke alle bilene vært før.

Sammenlignet med andre biler fremstår Morgan Plus som en bil uten sidestykke. Undertegnede foretrekker den gamle, mer autentiske og smalere 4/4 med stålchassis, som ikke prøver like hardt å bli likt av alle. Foto: Morgan Motor Company

Gjør som Lotus

Morgan-prisene er altså på et nivå som arbeidsfolk flest bare kan se langt etter. Det er den samme fellen som Lotus har gått i, selv om bilprodusentene nok vil hevde at prisnivået simpelthen måtte øke om de skulle klare å overleve. Før gikk det an å strekke seg til en Morgan som kostet litt under en halv million kroner, mens dagens priser gjør at også Classic-modellene er forbeholdt de rike.

Nye Plus Four har BMWs 2,0-liters TwinPower Turbo firesylindret motor med 255 HK og åttetrinns automatgirkasse. Prisen starter på 1.129.000 kroner.

Med sekstrinns manuell girkasse fra Mazda MX-5 starter prisen på 1.144.100 kroner. Til sammenligning koster Mazda MX-5 Roadster fra 390.000 kroner, med 1,5-liters firesylinder på 132 HK og samme manuelle girkasse. Med toliters motor og 184 HK er prisen 430.400 kroner.

Plus Six som kun er tilgjengelig her til lands med automatgir, koster fra 1.445.800 kroner. På bruktbilmarkedet er det riktignok håp, spesielt om man ser på eldre årganger utenfor landegrensene. Kvaliteten er jevnt over god, enten bilene har vært i privat eie eller leid ut.

Sekstallet lar omverdenen vite hvilken motor du har under panseret, men det kan velges bort. Purister vil nok foretrekke ensfarget grill. Foto: Morgan Motor Company

ESP og flere kjøremodi

Prisene til tross, er det umulig å ikke la sjarmere av nye Plus Four og Plus Six – som heretter begge skal kalles Plus. For de som ikke er like bevandret i Morgan-sjargongen, er det verdt å merke seg at tidligere varianter het Plus 4 og Roadster.

Den største forskjellen er chassiset. Før var det stålchassis og gammeldags oppheng, nå er det moderne alu-chassis, dempere og bremser.

Det stive CX-chassiset av aluminium som kom på tampen av 2019 – tenk alu-ramme som i Aero 8, men med et klassisk uttrykk i karosseriet – er en ny verden i Morgan-målestokk.

Foruten mer presis kontroll gjennom svingene, får du mer hjelp av bilen. Det er elektronisk stabilitetskontroll, moderne bremser (som endelig virker), utviklet i samarbeid med Continental og AP Racing.

Morgan har alltid vært artige på langtur. Med stivere alu-chassis, komplett med moderne dempere og bremser, kan man kjøre mer aktivt. Foto: Morgan Motor Company

Stabilitetskontrollen er satt opp ulikt for de ulike motoralternativene, og hvor mye hjelp man får kan justeres.

Med automatgir er det tre kjøremodi; «Normal», «Sport» og Sport+», som endrer gir- og bremserespons, samt styringsvinkel. BMWs automatiske motorbrems velger lavere gir i bratte nedoverbakker.

Det er også nye utstyrspakker som i mer vanlige sportsbiler. De seks utstyrsvariantene heter; Nordic, Riviera, Britannia, Stateside, Alpine og Urban.

Den kanskje beste kombinasjonen i en Morgan – BMW-motor og manuell Mazda MX-5 girkasse. Dette interiøret virker inspirert av tyskerne. Foto: Morgan Motor Company

Solgte 11 nye i år

Selv om statusen som Aston Martin-importør har gått videre fra Insignia til Brooklands Motors, har Morgan-importøren hatt et godt år – sett med Morgan-øyne.

Nybilsalget har sjelden vært bedre. Hele 11 nye Morgan-biler ble solgt i år. I tillegg solgte spesialisten fem bruktbiler.