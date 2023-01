Anders reddet den for 20 år siden – sjekk prisen nå

Kassebilen VW Transporter var i årtier helt vanlig arbeidsredskap for mange firmaer og håndverkere. Det er den for så vidt ennå.

Men la oss holde oss til de eldre utgavene. De fra 50-, 60- og tidlig 70-tallet. De unnselige og litt undermotoriserte bilene uten noe særlig til varmeapparat. De var som nevnt svært vanlige på veiene. Ofte som varebil uten sidevinduer bakover, eller som pickup med et lite lasteplan.

Man fikk dem også som «Buss», med flere seter for persontransport. Helt på toppen i Transporter-hierarkiet tronet den sjeldne Sambabussen. En luksusutgave med små takvinduer over siderutene og med mer listverk, for å nevne noe.

50-tallet: Dette er et bilde av bilen som nå selges, som er tatt på 50-tallet. Foto: Privat

Dette kommer til å ta tid

Lange dager, tunge tak, mange år på veiene og ikke minst rust har sendt mange av disse bilene til de evige jaktmarker.

Men de solgte svært godt i sin tid og en del biler har overlevd. Noen mot alle odds. Slik som Sambabussen som nå er til salgs på finn.no

Selv om prisen må sies å være relativt stiv, betyr det ikke at man får en fin bil. Snanere tvert imot. Her er det bare å brette opp ermene, finne fram kjeledress, vinkelsliper og sveiseapparat. Gi også beskjed til familie og venner at du blir å finne i garasjen de nærmeste månedene (og kanskje årene). For her er det MYE jobb og mange utfordringer før den ruller på veien igjen.

Selv om prisen er høy og det kreves mye jobb og fagkunnskap, kan det være verdt det. Disse bilene, uansett utgave, har de siste årene hatt en voldsom prisøkning. Den sjeldne Sambabussen mest av alle.

Se hele annonsen og alle bildene av bilen her:

Solgt ny i Arendal

– Dette var jo veldig dyre og flotte biler i 1955.

Det sier Anders Fjermedal som selger bilen på disse bildene.

– Norge var den gangen et ganske fattig land. Det ble nok ikke solgt mange slike nye her. Den var vanligere i Sverige. De få som ble solgt, gikk nok ofte som drosjer og hotellvogner, tror den hyggelige sørlendingen.

Dette er gulvet på førerplassen. Foto: Privat

Han har hatt denne bilen i 20 år, men tiden strekker ikke helt til for å sette den i stand. VW-interessen fikk han på 90-tallet og har siden den gang hatt i alle fall 30 - 40 biler. Både Boble og Transportere.

– Akkurat denne bilen ble solgt ny i Arendal, til et busselskap. De brukte den til drosjekjøring. I løpet av 60-tallet ble den byttet inn hos den lokale VW-forhandleren og kom i privat eie, forklarer Fjermedal videre.

Vedkommende han kjøpte bilen av hadde hatt den siden 70-tallet.

– Han drev med fjell-sprenging og bilen har dermed trolig fraktet adskillige kilo dynamitt. På et tidspunkt ble bilen hensatt og den hadde stått en del år ute og forfalt, før jeg kjøpte den, forklarer han.

Med ni personer, som bilen er registrett for, og bagasje er det all grunn til å tro at den lille luftkjølte boksermotoren med særegen lyd og 30 (!) hestekrefter fikk virkelig vise hva den dugde til.

Vinduene følger med på denne bilen, også de små på taket. Foto: Privat

Kultbil

– Interessen for denne bilen har vært helt vill. Annonsen har mer enn 145.000 visninger. Tusen har lagret den som «favoritt» og mange tusen her sett annonsen flere ganger, forteller selgeren.

Det har vært en del henvendelser fra utlandet og 75-80 henvendelser fra Norge. Enn så lenge er den ikke solgt, men det er nok kun et spørsmål om tid.

– Å sette i stand denne krever både kunnskap og tid. Det er nok kanskje ikke et prosjekt for den som ikke har restaurert bil tidligere. En av tingene som er både morsomt og litt spesielt med VW som hobbybil er at det favner så bredt. 25-åringer er jo ikke oppvokst med Boble og Transporter, slik som 60-åringer, men her ser det ikke ut til å spille noen rolle. De har rett og slett blitt skikkelige kultbiler. Det synes jeg er hyggelig, sier selgeren helt til slutt.

Fine Samabusser koster fort 1,5 millioner på det internasjonale markedet. Dyrest er de fra 50-.taller som er røde og sorte. De røde og hvite fra 60-tallet er litt billigere.

Denne bilen er en av de først produserte, uten den store bakluka. Trolig rullet den ut av fabrikken første uke i april 1955.

Mange av de «vanskelige» delene følger med, slik som de små takvinduene og det spesielle listverket. Interiøret er utenfor redning, men både dette og en del av karosseridelene fås kjøpt nyprodusert. Så det er absolutt håp.

Prisene på skikkelig fint restaurerte Sambabusser fra denne tidsperioden ligger nå på rundt 1,5 millioner kroner på det internasjonale markedet. De står sjelden lenge før de selges.

Dermed er kanskje ikke utropsprisen for dette prosjektet så ille likevel.

