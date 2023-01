Tunge kjøretøy må inn til jevnlige kontroller. Det er viktig for å sikre at de er i forsvarlig stand.

Men disse kontrollene kan man dessverre ikke alltid stole på. Det fikk kontrollørene til Statens vegvesen på Svinesund erfare denne uken.

De stoppet en semitrailer fra Lituaen, som var på vei inn i Norge. Hengeren fattet tydeligvis kontrollørenes interesse.

Ved nærmere inspeksjon fant de at denne hadde kraftige rustangrep, dessuten flere alvorlige sprekker i hovedramme og tverrbjelker.

Ble avskiltet

Hengeren var i så dårlig tilstand at den ikke fikk kjøre videre, den ble avskiltet.

Samtidig ble det også avdekket at denne hadde blitt EU-godkjent hjemme i Litauen, bare to dager før.

GODKJENT: To dager før gikk dette gjennom EU-kontrollen hjemme i Litauen. Foto: Statens vegvesen

At det jukses med EU-kontroller er dessverre ikke helt uvanlig. Det har også blitt avdekket en rekke ganger her hjemme. Derfor er det desto viktig at det også gjennomføres ekstra kontroller, for å kunne luke ut jukserne.

Var alkoholpåvirket

I samme kontroll ble det dansk vogntog stoppet, dette manglet to kjettinger og hadde også dårlig sikret last og bremsefeil.

Et vogntog fra Bulgaria mangler fire kjettinger. Her viste det seg også at sjåføren var alkoholpåvirket, han ble dermed overlatt til politiet.

To sjåfører ble anmeldt for brudd på kjøre- og hviletid. Det verste bruddet var 18 timers sammenhengende kjøring.

