Elbilenes sterke posisjon i Norge har gjort at vi på mange måter er et testmarked for flere kinesiske bilprodusenter. De har på kort tid tatt store markedsandeler.

Samtidig er ambisjonene klare: Kineserne har på ingen måte tenkt å stoppe her, målet er ta en stor del av markedet i hele Europa, etter hvert som elbilsalget øker.

Det vil nødvendigvis gå ut over mange europeiske bilprodusenter og her er bekymringen stor hos mange.

Carlos Tavares er sjef for bilgiganten Stellantis som har merker som Peugeot, Citroën, Opel og Jeep i «stallen». Han er en av dem som lenge har advart mot det som er i ferd med å skje i markedet.

Stellantis-konsernet har kommet ganske forsiktig i gang med elbiler. Men deres Peugeot 2008 selger svært bra i Norge.

Før det er for sent

Til bransje-nettstedet Automotive News sier han nå at han frykter en knallhard kamp mot de kinesiske bilprodusentene. Tavares mener at EU og europeiske politikere må komme på banen og endre på konkurransevilkårene, før det er for sent.

– Prisforskjellen mellom europeiske og kinesiske biler er betydelig. Hvis ikke noe endres fra dagens situasjon, vil europeiske bilkjøpere fra middelklassen i større grad gå for kinesiske biler. Kjøpekraften hos mange europeere faller markant, sier Tavares til Automotive News.

MG ZS var først ut i den store bølgen av elbiler fra Kina til Norge.

Høyere tollsats

Han hevder at rammebetingelser og blant annet strenge utslippsregler i Europa bidrar til at bilene er 40 prosent dyrere, enn tilsvarende biler bygget i Kina.

Tavares har tidligere pekt på at europeiske biler som selges i Kina har høyere tollsats, enn kinesiske biler som kommer til Europa. Det mener han er grovt urettferdig.

Hvis dette fortsetter, frykter Tavares at bilproduksjonen i Europa vil falle betydelig.

BYD er blant de kinesiske bilprodusentene som har stor suksess i Norge. Her står et stort parti biler klare for å bli skipet fra Kina.

Upopulære avgjørelser

Hvordan mener han så bilprodusentene bør møte utfordringen fra Kina? Her ser Tavares to veier:

– Hvis vi holder det europeiske markedet åpent, har vi ikke noe valg: Da må vi slåss mot kineserne direkte. Og det vil påvirke hele verdikjeden i bilbransjen. Konsekvensene vil bli store, noe som vil måtte føre til upopulære avgjørelser, sier han.

I praksis vil det blant annet bety lavere produksjon og at fabrikker må flyttes til steder hvor det er billigere å produsere.

En annen løsning er å «re-industrialisere» Europa. Det vil si å hente tilbake produksjon som er satt bort til andre land og bygge opp produksjonskjeder igjen. Men dette vil kunne få store konsekvenser, også i forholdet til Kina.

Hongqi har på mange måter blitt et symbol på hvor langt kinesiske elbiler har kommet. Den digre SUV-en har solgt svært godt i Norge.

Tatt sjumilssteg

En stor utfordring her, er at bilbransjen de siste tiårene har blitt stadig mer internasjonalisert. Ett eksempel: Volvo har siden 2010 vært eid av kinesiske Geely. Det gjør at Volvoen din godt kan være bygget i Kina.

Tesla er et annet eksempel: De har fabrikk også i Kina og da Model Y først kom til Norge, var det herfra.

Dette gjør at mange tradisjonelle skillelinjer har blitt visket ut.

At kineserne nå kommer for fullt, henger nøye sammen med satsingen på elbiler. Europa er det største og mest attraktive eksportmarkedet for dem her.

Samtidig har de kinesiske bilprodusentene tatt sjumilssteg de siste årene. De leverer nå biler som på mange områder minst er på høyde med de øvrige konkurrentene.

