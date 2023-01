Historisk endring på veiene i stor-Oslo

Fjellinjens 83 bomstasjoner i Oslo og Viken gir et unikt innblikk i bilparken i dette området. I 2022 ble det registrert til sammen 391 millioner passeringer her. Det er en økning på 5,6 prosent sammenlignet med året før, hvor antallet passeringer var 370,2 millioner.

– 2021 var et år preget av nedstengninger og hjemmekontor. I 2022 ble siste restriksjoner fjernet 12. februar. Trafikkøkningen vi så i fjor var derfor ventet, sier Stian Strøm Arnesen, analyseansvarlig i Fjellinjen.

Kjørte fra dieselbilene

Trodde du elbilene var i klart flertall i denne delen av Norge? Da tar du faktisk feil. Men andelen har økt kraftig de siste årene. I fjor sto såkalte lette nullutslippskjøretøy og elektriske varebiler for 32 prosent av passeringene, en økning fra 26,4 prosent i 2021.

Fjellinjens statistikk gir et unikt innblikk i hvordan bilparken i stor-Oslo ser ut. Ikke overraskende er elbilene på offensiven her også. Foto: NTB

Året under ett er det litt lavere enn antall dieselbiler. Men trenden er klar:

– På slutten av året i fjor, så vi at elbil for første gang var den største kjøretøygruppen. Det er særlig dieselbilene som blir erstattet av nullutslipp på veiene i Oslo og omegn, sier Strøm Arnesen, i en pressemelding.

I juli var det 80 (!) prosent flere utenlandske biler

Økte mer enn diesel tapte

Samlet sett står dieselbilene for 33,2 prosent av passeringene, det er ned fra 37,1 prosent i 2021.

Elbilene er på andreplass, med 30,1 prosent, I 2021 var andelen 24,9 prosent. Elbilene øker altså mer enn dieselbilene taper.

Antall bensinbiler på norske veier faller nå kraftig for hvert år. De går også tilbake i antall bomringpasseringer. I fjor sto de for 27 prosent i dette området, det er ned fra 28,2 prosent i 2021.

Har du fått med deg at lyssignalene er borte?

Ikke lenger gratis

BILLIGERE: Lenge var det én sats for personbiler i bomringene, med fritak for elbilene. Nå har dette blitt mer differensiert, samtidig som også elbilene må betale, men mindre enn andre biler. Foto: NTB

Lite tyder på at elbilene ikke skal fortsette tendensen fra 2022. Dermed ligger det an til at de topper statistikken når trafikktallene for 2023 er klare, om ett års tid.

PS: Gratis bomring var lenge et viktig argument for mange som valgte elbil. Nå er det ikke gratis lenger. Det har blitt innført betaling her også, men med lavere satser enn biler med bensin- og dieselbiler.

Dermed har elbilene fortsatt en fordel, selv om den er mindre enn tidligere.

I denne byen kommer det 41 (!) nye bomstasjoner

Denne saken ble først publisert på Broom.no.