Dieselmotoren har vært under hardt press i mange år, men fortsatt er det biler med dieselmotor som det selges klart flest av på Finn.no. Det er fortsatt mange som vil ha diesel, det viser tallene klart.

Faktisk er nesten halvparten av bruktbilene som omsettes her dieselbiler, forteller forretningsutvikler i Finn Motor, Terje Dahlgren, til Broom.

– Typisk nå er at spesielt diesel får urettferdig lite oppmerksomhet. Ikke mindre enn 46 prosent av bilene som selges på Finn har dieselmotor, nesten dobbelt så mange som bensinbilene (24 prosent). Elbiler står for 19 prosent, og hybrider for 10 prosent. Dette viser tall for de tre siste månedene, forteller Dahlgren.

XC70 var en svært populær Volvo-modell, ofte levert med dieselmotor.

Holder annenhåndsverdien best

– Hvordan er etterspørselen nå?

– Vi ser ikke tegn til at etterspørselen etter dieselbiler skal gå noe mer ned enn for andre drivlinjer, den holder seg fortsatt godt oppe. Med de svært lave salgstallene for nye dieselbiler de siste årene, er tilgangen på brukte biler liten. Resultatet er større rift etter nyere dieselbiler, fastslår han.

– Så ryktene om dieselbilens død stemmer ikke?

– Nei, det stemmer absolutt ikke at ingen vil ha diesel, snarere tvert om. Dette ser vi også på at diesel holder annenhåndsverdien best.

Dieselbilene kommer knapt inn døren før de er solgt

Ikke røverkjøp

– Publiseringstiden holder seg også godt oppe. I november var denne 28 dager for diesel, mot 21 dager for elbil og 30 dager for bensinbiler, sier Terje Dahlgren.

Han har heller ingen tro på større muligheter for røverkjøp på gode dieselbiler.

– Nei, så høy som etterspørselen er etter dieselbiler, kan man ikke regne med å gjøre kjempegode kjøp, legger han til.

Dette er en liten revolusjon for dieselmotoren

For Volkswagen ble SUV-modellen Tiguan en storselger. Dieselmotor var det vanligste. Foto: VW

28.000 dieselbiler

Ifølge Dahlgren ble det avpublisert (merket solgt/antatt solgt) 19.300 dieselbiler i november, mot 9.700 bensinbiler, 8.500 elbiler og 4.400 hybrider.

De siste dagene før jul lå det ute drøyt 28.000 dieselbiler til salgs på Finn.no, drøyt 16.000 elbiler, litt over 13.000 bensinbiler og drøyt 11.000 hybrider. Over halvparten av dieselbilene var priset over 250.000 kroner – og 2.126 biler hadde en utbudspris på over en halv million. I motsatt ende av skalaen kunne interesserte velge blant 3.172 biler med pris opptil 50.000 kroner.

Av bilmerker er det klart flest brukte Volkswagen dieselbiler, hele 4.555 av totalt ca 28.000. Nest flest er BMW 2.868 biler, foran Mercedes-Benz 2.643, Volvo 2.586, Ford 2.519, Toyota 1.959, Audi 1.708, Skoda 1.552 og Peugeot 1.256.

Mercedes: Ikke aktuelt å legge. ned dieselmotoren

Artikkelen ble først publisert på Broom.no.