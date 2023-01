Desember 2022 ble med klar margin en rekordmåned for registrering av nye biler i Norge. Importører og forhandlere jobbet på høygir, bokstavelig talt, for at flest mulig kunder skulle få den nye bilen sin før moms på elbiler (over 500.000 kroner) og den nye vektavgiften trådte i kraft 1. januar 2023.

Også hos Tesla ble det satt nye rekorder, og mest populære modell var Model Y med mer enn 17.000 biler i 2022. Av disse ble ca. 4.000 biler levert til kunde i desember. Det gikk med andre ord fort, kanskje litt for fort også. Det viser seg nemlig at noen Model Y har problemer med varmeapparatet. Og varmeapparat som ikke fungerer i norsk vinter er mildt sagt uheldig!

Service trengtes!

Dette kan Marius Malmo fra Stavanger bekrefte, etter en virkelig iskald kjøretur med sin nye Tesla Model Y fra Molde til Stavanger.

Stavanger Aftenblad skrev først om utfordringene han og familien fikk med bilen.

Problemene med varme i bilen startet et par dager før familien kom så langt, forteller han selv til Broom.

– Ja, vi var på juleferie hos familie i Malm nord for Steinkjer, og skulle reise herfra til Molde lille nyttårsaften for å feire nyttår med venner der. Det var på handletur til Steinkjer dagen før avreise vi oppdaget at noe var galt. Da vi ladet bilen på en Mer-lader der, kom det opp en feilmelding jeg ikke hadde sett før, og det var ikke vanskelig å oppdage at noe var feil med varmen i bilen – her trengtes det service.

Flere Tesla-eiere opplevde varmeproblemer, viser det seg. Foto: Skjermdump

Kurs for Molde

– Da dette skjedde, var det for sent på dagen til å oppsøke Tesla-avdelingen i Steinkjer, og jeg prøvde senere å fikse problemet selv med å resette systemet. Dette lyktes ikke, og dermed ble det å sette bilen på bergingsbil tilbake til Tesla i Steinkjer. Egentlig skulle bergingsbilen ha med leiebil til oss, men det skjedde ikke – så jeg måtte ta taxi til Steinkjer for å hente bilen dagen etter.

Tesla Steinkjer mente det hele var et software-problem, og at dette nå var fikset. Det var varme i bilen igjen – så da var det bare å sette kursen for Molde, forteller han.

Kald skulder

– Men problemene var ikke over?

– Nei, langt ifra! Med dagens strømpriser ville jeg ha bilen fulladet før vi ankom vertskapet, men etter en times lading på en hurtiglader her, var problemet med varmen tilbake for fullt. Sent på dagen lille nyttårsaften var det lite å gjøre med dette, men formiddagen nyttårsaften dro jeg til Tesla i Molde – optimistisk i forhold til å få hjelp, selv om det bare var i salgsavdelingen det var folk på jobb.

– Fikk du hjelp?

– Nei, jeg møtte en fullstendig kald skulder. Her var det absolutt ingen hjelp å få – og ingen forståelse for at vi var en familie med tre barn som skulle kjøre helt til Stavanger. Det er ikke til å forstå for meg at ikke vi kunne fått låne en bil med varmeanlegget i orden – og få bilen vår transportert til Stavanger etterpå, sier Marius Malmo, som er svært lite imponert over servicenivået ved Tesla-avdelingen.

Marius Malmo med minstemann på en betydelig varmere dag. Foto: Privat

– Bare kjør!

Særlig mer imponert ble han ikke etter kontakt med Forsikringsselskapet Enter, som er en del av Tryg-systemet.

– De nøyde seg med å fastslå at bilen teknisk sett var kjørbar, og da toet de tydeligvis sine hender for fortsettelsen. Vi fikk bare beskjed om å kle oss godt! Etter min mening var det uforsvarlig å kjøre slik forholdene var, siden det også var meldt kaldt vær på den første delen av strekningen mot Stavanger.

Vi måtte ta en beslutning, og da kona fikk flybillett til seg og sønnen vår på fem år, bestemte vi oss for at jeg og døtrene på 10 og 13 år skulle kjøre. Alternativet var å sette igjen bilen og måtte hente den senere, og få organisert hjemreise med offentlige kommunikasjonsmidler for oss alle, noe som så ut til å være vanskelig å få til på så kort varsel, forteller Malmo.

Stopp hver 3-4 kilometer

– Det ble en kald tur?

– Det er ingen overdrivelse! På det verste, da utetemperaturen var helt nede på 15 minusgrader, hadde vi ned mot 6-7 kuldegrader inne i bilen. Dette var på den første delen av turen, sørover fra Vestnes og videre mot Førde. Samtidig måtte vi ha vifta gående for å blåse luft mot frontruta for å unngå at den frøs helt igjen. Likevel måtte jeg ut hver 3 – 4 kilometer for å skrape is og bruke avising slik at det var god nok sikt til å kjøre trygt.

Da vi nærmest oss Bergen, og videre derfra, steg temperaturen betydelig, og da ble det også mer behagelig for oss i bilen, forteller han videre.

Slik så frontruten ofte ut på turen. Bilen er tatt med bilen stående stille. Foto: Privat

15 timers tur

– Var ikke dette litt risikabelt å legge ut på?

– Det er klart at det kan settes spørsmålstegn ved trafikksikkerheten med slike forhold, men med hyppige stopp ble turen gjennomført så trygt som mulig. Jentene i baksetet klarte seg bra med den gode setevarmen Tesla har, og med beina godt opp under seg i setet - og godt kledt var vi alle, sier Malmo, som forteller om en reisetid på hele 15 timer.

– Det var lenge?

– Ja, men du må huske at bilen måtte lades flere ganger. Dessuten valgte vi den lengste kjøreruten med flere fergestrekninger der vi vi kunne varme oss litt i salongen, forteller en ellers godt fornøyd Tesla-kunde med bilen han fikk levert 16. desember.

Tuller det til!

– Jeg opplever at Tesla er en veldig bra bil. Det er vår første av merket, men med den suksessen Tesla har hatt så langt er det lite sannsynlig at så mange kan ha tatt feil. Det tyder heller ikke våre førsteinntrykk på.

Det er som er synd, er at de tuller det sånn til for seg med så voldsomme variasjoner på kundeservice fra sted til sted. Da vi kom hjem, fikk vi for eksempel førsteklasses oppfølging hos Tesla i Stavanger, fastslår Marius Malmo.

– Det vi opplevde, gikk hardt ut over tilliten til både bilforhandlere og forsikring, som begge ser ut til å ha klart forbedringspotensial, sier han.

Forsikringsselskapet har i ettertid beklaget måten Malmo ble møtt på. De refunderte utgiftene til flybilletter – og har lovet å gjennomgå rutinene for å hindre at lignende ting kan skje igjen.

«Ingen kommentar»

Til Aftenbladet har styreleder i Tesla Owners Club Norway fortalt at problemet ser ut til å skyldes «en produksjonsfeil der metallpartikler som ikke skulle ha vært der ble dratt rundt i systemet ved kraftig pådrag på varmeanlegget.»

– Så vidt jeg skjønner har Tesla identifisert problemet og gjort tiltak, men vi vet ikke hvor mange biler det dreier seg om. Tesla tester nå alle biler som skal ut til kunder for å forsøke å luke dem ut før leveranse, men det er ikke alltid de klarer å finne alle med feil, sier styrelederen.

Aftenbladet har også kontaktet Tesla for en kommentar til saken.

Svaret fra Tesla: «Tesla ønsker ikke å kommentere saken.»

