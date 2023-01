Krasjet bilen – én telefon kostet mannen 30 dager i fengsel

Hva slags forsikring du har på bilen kan ha mye å si når skaden er ute.

Typisk nøyer mange seg med delkasko på eldre biler som ikke er så mye verdt. Mens full kasko er det mest vanlige på nyere biler. Dette koster mer, men da får man også erstatning for skade på egen bil, om man selv er skyld i skaden.

Akkurat dette forsøkte en mann i 20-årene å trikse med etter at han var involvert i en trafikkulykke i Oslo, i mai i fjor. Like etter ulykken ringte han forsikringsselskapet for å oppgradere fra delkasko til full kasko. Så meldte han inn feilaktig tidspunkt for når ulykken skulle ha skjedd.

Nå har han vært i Tingretten i Follo for dette.

Ble aldri utbetalt

Mannen ble tiltalt etter straffelovens paragraf 375, annet ledd for med forsett om å få utbetalt en forsikringssum til seg eller andre å ha gitt en skadeoppgave som står i påtakelig misforhold til skaden, eller på annen måte gitt uriktig eller ufullstendig opplysning.

Det som konkret skjedde var at mannen var i en ulykke klokken 09.38 denne dagen. Kort tid etter dette ringte han og endret forsikringsdekningen. Så sendte han inn skademelding, der han anførte at ulykken hadde skjedd senere.

Skaden på bilen ble taksert til over 90.000 kroner. Men forsikringsselskapet skjønte raskt at det var ugler i mosen, og forsikringssummen ble aldri utbetalt.

Bileieren rapporterte inn feil tidspunkt for ulykken. Det ble kostbart for ham.

Ubetinget fengsel

I stedet ble det altså straffesak, der siktede avga en uforbeholden tilståelse i retten.

I dommen kan vi lese dette:

Retten er kommet til at passende straff kan settes til fengsel i 30 dager. Uten en tilståelse ville straffen vært om lag 40 dagers fengsel. Ved forsikringsbedragerier er hovedregelen at det skal anvendes ubetinget fengsel med mindre det dreier seg om «forholdsvis beskjedne beløp, eller det foreligger særlige omstendigheter i saken.»

Det er snakk om et høyt beløp i denne saken med kroner 93.086. Samfunnsstraff anses ikke anvendelig i saken, under henvisning til blant annet beløpet og forholdene ellers.

Domfelte erklærte at han godtok dommen.

Store konsekvenser

Hvor vanlig er egentlig slike forsøk på svindel? Arne Voll er kommunikasjonssjef i Gjensidige og sier dette til Broom:

Arne Voll er kommunikasjonssjef i Gjensidige og kan fortelle at svindel og svindelforsøk slett ikke er ukjent for dem.

– Det er noe vi dessverre kjenner alt for godt til. Å tilpasse forklaringen er et kjent problem og forsikringssvindel kan gi store konsekvenser for den som fusker. Gjensidige har som utgangspunkt at forsikringssvindel anmeldes til politiet. Selv forsikringssvindel for lave summer kan gi ubetinget fengsel.

– I tillegg kan det få konsekvenser for utdannelse, arbeidsforhold, innreiseproblemer i enkelte land osv. Forsikringssvindlerne tar med andre ord en stor risiko og noe de tar med seg resten av livet, om de blir tatt og anmeldt, sier Voll.

Bakgrunn fra politiet

– Hvordan går dere frem i slike saker?

– I Gjensidige jobber det rundt 20 personer som utredere, alle med bakgrunn fra politiet. Disse undersøker saker som kan virke mistenkelige, eller at vi har mottatt tips om at noe ulovlig har skjedd. Det kan også være at «systemer» vi har melder fra om hendelser vi bør ser nærmere på eller at ansatte som er i kontakt med kunde eller jobber med en skadesak, fatter interesse der magefølelsen sier at noe er feil.

– Da vil en av utrederne se nærmere på saken og avklare at alt ser greit ut, eller om vi bør ta en ekstra runde for å få avklart hva som har skjedd. Alle kan være uheldig, også kollidere rett etter at en har tegnet eller utvidet forsikringen. Men, dette er likevel et eksempel som det vil være naturlig å se litt nærmere på, forteller Voll.

Du skjønner kanskje hvorfor forsikringsselskapet reagerte...

Det svindles mye med bilforsikring hvert år. Her blir en bil heiset opp fra vannet, i en sak avdekket av Gjensidige. Foto: Gjensidige

Bil er på svindeltoppen

Han understreker samtidig at dette er unntakene:

– De aller fleste kundene er ærlige og de aller fleste setter stor pris på at vi bruker resurser på å ta de uærlige. Det er jo til slutt de ærlige som må betale for de uærlige. Ifølge Finans Norge ble det i fjor avdekket forsikringssvindel for til sammen 392 millioner kroner, for hele bransjen.

– Bil er på svindeltoppen, etterfulgt av svindel med innboforsikring og reiseforsikring. Av de som blir tatt for forsikringssvindel er det alt fra unge mennesker, til eldre – og fra studenter til den godt bemidlete direktører, avslutter Voll.

