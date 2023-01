Derfor blir en side av bilen oftere skadet enn den andre

Hvert år blir tusenvis av biler skadet ute i trafikken. Dette handler om alt fra omfattende kollisjoner – til riper og småbulker på en parkeringsplass.

Forsikringsselskapet If har analysert alle kollisjonsskadene som selskapet håndterer i løpet av et år. Oversikten viser hvilke deler av bilen som blir skadet og trenger reparasjon. Rangeringen avdekker samtidig et par trafikkregler vi bør bli flinkere til å følge her i landet.

Den uten tvil vanligste kollisjonsskaden er på støtfangeren foran. Hakk i hæl følger bakre støtfanger. Mellom disse to skiller det rundt 20 prosent.

Glemt viktig råd

I 2021 ble 35.883 skadetilfeller med årsak «påkjørt bakfra» meldt inn til forsikringsselskapene, viser tall fra bransjeorganisasjonen Finans Norge.

Tallene for fjoråret er ikke klare ennå, men de tre første kvartalene av 2022 ble det meldt inn 28.260 slike karosseriskader.

– Husk å holde god nok avstand til bilen foran! På kjøreskolen lærer vi å telle sakte inni oss – «1001-1002-1003» – for å ha tid til å reagere og bremse. Dessverre kan det se ut som dette rådet blir litt glemt etter hvert, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Desember i fjor ble verste skademåned noensinne

Skade på høyre side, det er altså ikke noen sjeldenhet. Foto: If

Ryggeskader vanlig

– Heldigvis skjer de fleste påkjørsler bakfra i kø og i lav hastighet, men det høye antallet skader viser at det er viktig å være skjerpet og følge godt med på veien uansett om bilen kjører sakte eller fort, sier han.

En del av skadene på for- og bakskjerm skjer også på parkeringsplasser og P-hus. Ryggeskader her er ganske vanlig, opplyser Clementz, i en pressemelding.

En av ti krasjer på sommerdekk

Uformelle forkjørsveier

På If-rangeringen over de vanligste skadene er det én side på bilen som peker seg ut:

– Det er flere skader på den høyre siden enn den venstre. Særlig høyre forskjerm og fremre dør på høyre side peker seg ut. Her er skadefrekvensen 20-25 prosent hyppigere enn på motsatt side. Disse skadene kommer gjerne når føreren ikke overholder den såkalte høyreregelen, altså alminnelig vikeplikt for bilen som kjører ut i veien fra sideveien til høyre, sier Clementz.

– En del steder er det nærmest blitt uformelle forkjørsveier uten skilting, fordi den lokale sedvanen har gjort at veier med relativt mye trafikk blir trafikkert som om den var en forkjørsvei. Ved en forsikringsskade hjelper det dessverre lite å skylde på at «alle andre kjører jo sånn». Forsikringsselskapene og politiet legger naturligvis trafikkreglene, skilting og veimerking til grunn, sier han.

Pigg eller piggfritt – det kommer an på hvor du bor

Det skal ikke store skaden til før det kan koste mye penger. Det gjelder særlig i fronten og hekken av bilen, der det gjerne er mye utstyr plassert. Foto: If

Ti på topp – kollisjonsskader 1. Støtfanger foran 2. Støtfanger bak 3. Høyre skjerm foran 4. Venstre skjerm foran 5. Høyre dør foran 6. Venstre dør foran 7. Høyre dør bak 8. Høyre skjerm bak 9. Grill 10. Venstre hovedlykt Kilde: Forsikringsselskapet If

Artikkelen ble først publisert på Broom.no.