De færreste av oss har nok noe sterkt forhold til nyttelasten på bilen vår: Enkelt forklart hvor mye passasjerer og bagasje kan veie til sammen.

Men på mange nye elbiler har dette blitt et tall man absolutt bør kjenne til. Flere av elbil-storselgerne er nemlig godkjent med betydelig lavere nyttelast enn vi har vært vant til fra biler med bensin- eller dieselmotor.

Nå har NAF sett nærmere på tallene og kommer med en klar advarsel: Dette kan gi en vekt-felle for mange:

– Det betyr at selv om bilen er romslig, er det begrenset hva du kan ha med av bagasje på familiens ferietur, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Bør ha minst 480 kilo

ADVARER: Nils Sødal er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF

Tilbakemeldinger NAF har fått fra medlemmer, viser at det er mange som får seg en overraskelse når de har kjøpt ny elbil.

– Hvor mye last en bil kan ta, er ikke det som er fremst i panna til bilkjøperne. Mange kan ikke ta med bagasjen til en typisk familie selv om bagasjerommet ser stort nok ut til det, sier Nils Sødal.

For familier på fire, anbefaler NAF en bil som kan ta med minst 480 kilo last. Nyttelasten beregnes ut fra personer i bilen, løsøre og bagasje.

Mange under 400 kilo

Disse familie-elbilene har lavere grense enn 480 kilo:

Tesla Model 3 Long Range AWD: 313 kilo

Hyundai IONIQ5: 365 kilo

Hyundai IONIQ 6 Long Range AWD: 350 kilo

Subaru Solterra: 365 kilo

Volkswagen ID.4 Pro: 370 kilo

MG ZS EV: 375 kilo

Polestar 2 Standard Range Single Motor: 375 kilo

Volvo C40: 375 kilo

Tesla Model Y Standard Range: 387 kilo

Kia EV6 GT Line AWD: 392 kilo

MG Marvel R 4WD: 378 kilo

Lete med lys og lykte

UNDER 400: MG Marvel R er en poplær SUV i familiebilklassen. Her kan du ha med maks 378 kilo.

NAFs undersøkelsesrunde viser at informasjon om nyttelast ikke er godt nok tilgjengelig for dem som er på utkikk etter ny bil. Noen produsenter oppgir fra-vekt eller fra og til-vekt, uten at det spesifiseres nærmere hva dette innebærer.

Hos andre må du lete med lys og lykte for å finne informasjonen. Ingen steder har de funnet informasjon om at valg som panoramatak, hengerfeste og større felger vil gå ut over nyttelasten.

– Bilselgerne må informere hvor mye last bilene de selger faktisk kan ta, sier Sødal.

Satt av en grunn

BLIR TYNGRE: Volvo C70 er en kompakt elbil. Men det er likevel ikke noe problem å laste inn mer enn de 375 kiloene som er tillatt her.

Det er ulovlig å kjøre med overlast. Reglene for vanlige personbiler sier at ved overlast inntil 500 kilo, må du kvitte deg med overlasten på stedet før du får lov til å kjøre videre. Har du mer enn 500 kilo i overlast, kan du bli politianmeldt.

– Bilens tillatte totalvekt er satt av en grunn. Bremser, hjuloppheng og lignende er montert basert på å tåle den vekten, så det å kjøre med overlast påvirker kjøreegenskapene til bilen. Overlast går rett og slett utover trafikksikkerheten. Dersom du havner i en ulykke og etterforskningen viser at bilen din har vært for tung, risikerer du også avkortning i forsikringen, sier Sødal.

Å kjøre med tyngre last enn det bilen er beregnet for, vil også kunne være et brudd på garantivilkårene.

Derfor anbefaler NAF 480 kilo nyttelast

Regner man ut hva en typisk familie trenger av nyttelast, er svaret minst 480 kilo. Noen kan klare seg med mindre, mens andre må ha mer.

Familien Gjennomsnitt er en typisk småbarnsfamilie. Mor og far veier henholdsvis 71,6 og 86,6 kilo. Det er gjennomsnittsvekta for kvinner og menn i Norge i henhold til den nyeste oversikten. Kari Gjennomsnitt på 7 år veier 28 kilo og Petter Gjennomsnitt på 11 år veier 48 kilo.

Vekten av disse fire er 234,2 kilo. Vekten av sjåføren inngår i bilens egenvekt med 75 kilo. Trekker vi fra 75 kilo, vi sitter igjen med 159,2 kilo.

I tillegg bør vi plusse på cirka 20 kilo i obligatorisk «løsøre», slik som bilstoler til barna, ladekabler, gummimatter og diverse væsker i bilen. For enkelhets skyld sier vi derfor at familien Gjennomsnitt trenger 180 kg nyttelast bare til seg selv i hverdagen. Det er uproblematisk for de aller fleste elbiler.

Utfordringen kommer når familien Gjennomsnitt skal på ferie. Somrene tilbringes på bilferie i Norden, og de må være forberedt på det meste av vær. De er heller ikke så flinke til å pakke lett. Derfor har alle fire med seg en koffert som veier 20 kilo hver.

På taket sitter en takboks som veier 35 kilo, mens takstativet veier 5 kilo. I tillegg har ungene mast seg til å ha med hver sin sykkel, så bakpå bilen henger det ca. 40 kilo der også.

Nå er familien oppe i 340 kilo. Ennå går det ganske greit for de fleste elbilene, men det skal ikke mye til før familien får færre modeller å velge i. De har nemlig blitt veldig begeistret for ferie i campingtelt. Da må telt, soveposer, bord og stoler, kjøleboks, liggeunderlag, kjøkkenutstyr og mye mer med. Vi snakker i hvert fall om 100 kilo til.

Ikke minst vokser barn veldig fort. Fire år senere har Kari og Petter vokst til henholdsvis 50 og 60 kilo, og vi må legge til 34 kilo ekstra. Vips er vi oppe i nesten 480 kilo nødvendig nyttelast.

