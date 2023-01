– Folk burde være flaue!

Det er lite som er så kjedelig og frustrerende som å rydde bort snø og skrape vinduer på bilen om vinteren. Særlig hvis man har dårlig tid, fryser og egentlig bare vil komme seg inn i bilen og bli varm.

Kontrollene til både politiet og Statens vegvesen viser dessverre at alt for mange lar seg friste til å gjøre jobben halvveis.

Det kan fort straffe seg. Ikke bare i form av bøter – også å bli fratatt førerkortet.

Isskraping

En gjenganger hver vinter, er de som blir stoppet uten å skrape bort is og snø på rutene. Her er regel klar. Du skal rydde bort minst tilsvarende det området vindusviskerne rekker over. Det vil i praksis si at du like godt kan ta hele frontruta.

Sidevinduene er også viktig å kunne se skikkelig ut av – både for å se rett ut til siden, og for å kunne bruke de utvendige speilene.

Samme er det med bakruta. På vinteren er ofte ryggekameraet dekket av snø, og da blir det ekstra viktig.

Alt dette er enkelt å forholde seg til – men likevel er det mange som synder.

ALT FEIL: Mer krise enn dette skal det mye til å bli. Her er både snø på taket, ingen skraping av frontruta og ikke rydding av snø og is på siderutene. Rødt kort! Foto: Politiet

– Burde være flaue

Men jobben er ikke nødvendigvis ferdig når du har sikret deg god sikt.

Snø som ligger på panseret og taket av bilen, må også bort.

– Her syndes det i stor skala. Jeg ser hver dag folk som kjører rundt med et lass av snø på bilen. De burde faktisk være flaue, sier Brooms bilekspert, Benny Christensen.

Dårlige kjøreegenskaper

Broom-Benny forteller at det er flere grunner til at snøen må bort.

Ekstra ille er det når snøen er våt og tung. Ifølge yr.no er det meldt mildvær og mye nedbør i form av regn mange steder de neste dagene.

– Mye og våt snø er ikke bra. Bilens understell, fjæring og bremser er beregnet ut ifra en viss vekt og tyngdepunktet på bilen. Masse vekt på toppen av bilen er det verst tenkelige. Her gjør den aller mest skade på kjøreegenskapene.

NESNØDD: Hvis bilen ser slik ut, har du en jobb foran deg ...

Hindrer sikt

I tillegg til vekten, er det flere andre farer som kan ødelegge for deg eller andre. For eksempel kan snøen skli ned fra taket og over frontruta når du bremser. Hvis den er tung, er det ikke sikkert vindusviskerne klarer å fjerne den.

Snø på panseret kan også fort gi vanskelige arbeidsvilkår for vindusviskerne.

– Er det skikkelig kaldt, kan det som blåser opp mot ruta bli til is med en gang, og dermed sliter vindusviskerne.

– Det er faktisk mye lettere å fjerne snøen først. Da slipper du alt stresset med snøføyk fra ditt eget panser, mener Benny.

Kan treffe bilen bak

En tredje fare med snøen, er at det danner seg en sky av snø bak bilen. Det kan gjøre det vanskelig for bilen bak, og i noen tilfelle møtende trafikk, å se skikkelig.

Store snøklumper kan også falle av taket og lande rett foran bilen som kommer kjørende bak.

Resultatet av «juksingen» med å rydde bort snø og is, kan dermed bli langt verre enn bøter. Du kan bli involvert i en alvorlig ulykke. Hvis man avdekker at bilen ikke var forsvarlig å kjøre med, kan det få store konsekvenser.

– Alt dette er jo selvfølgeligheter. Derfor irriterer det meg at så mange tar lett på akkurat dette med å rydde snø av bilen. Her trengs det en holdningsendring, formaner bileksperten.

