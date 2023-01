Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



ABC /BIL: Hybrid drivlinje, elmotorer og regenererende bremser kan du se langt etter, fordi målet er å redusere vekten mest mulig. Syntetisk bensin skal redusere CO2-utslippet med 65 prosent.

Egenvekt på 900 kilo, og en effekt på 730 HK. Uten sammenligning for øvrig, veier gategodkjente Mazda MX-5 RF med 132 HK hele 1.038 kilo. Foto: 777 Motors

Dallara i ryggen

Hyperbilen, som er forbeholdt kjøring på bane, stammer fra nyetablerte 777 Motors, etablert av mangeårig bilsamler og racingentusiast Andrea Levy. Banebilen er utviklet i samarbeid med Dallara, og har en selvpustende 4,5-liters Gibson V8. Chassiset er basert på den FIA-godkjente karbonfiber-monocoquen som Dallara nå bygger til BMW i World Endurance Championship.

Effekten er 730 hestekrefter ved 9.000 omdreininger i minuttet. Ikke verst med tanke på at bilens egenvekt skal bli 900 kilo. Maksimal hastighet oppgis å være 370 km/t, og i den hastigheten skal aerodynamikken bidra med opptil 2.100 kilo marktrykk. 4G i svingene er også mulig, om kanskje ikke helt tilrådelig. Målet er at 777 skal klare å runde Monza-banen på 1 minutt og 33 sekunder, som er to sekunder raskere enn Glickenhaus SGC 007 klarte under 6-timersløpet tidligere i år.

Både franskmennene og tyskerne skal delta i hyperbil-racing. Men banebilen 777 har samme chassis-leverandør, nemlig Dallara. Foto: 777 Motors

Simulator følger med

Om du bare må presse kroppen til det ytterste bak rattet, er italienerne klar til å hjelpe deg. Kundene får tilbud om å få installert hjelpemidler, som kan forberede deg til oppgaven.

Det første er et treningsapparat som hjelper å trene nakkemusklene. Det andre er en Dallara GT-simulator fra Tech & Sym, som du kan få installert i hjemmet ditt. Den første kjøresimulatoren til Dallara ble for øvrig skapt i samarbeid med Ferrari i 2010. Etter hvert som ferdighetene øker, vil Dallara gjerne la deg trene på mer avanserte simulatorer i Italia og USA.

På sikt blir det sikkert flere hyper-banebiler, enten via Dallara eller de tre andre LMDh-chassiskonstruktørene; Oreca, Ligier og Multimatic. Foto: 777 Motors

Bygger kun syv

Hyper-banebilen 777 skal produseres i syv eksemplarer. Samtlige oppbevares av 777 Motors på Monza-banen i Italia, litt á la Ferraris FXX kundeprogram i Maranello. De syv kundene får delta i en rekke arrangementer, og det vil overraske om det ikke også blir egen 777-racing.

Prisen starter på sju millioner euro, som er drøye 72,5 millioner kroner og hinsides de fleste budsjetter. Oppturen med at bilene må stå i Italia, er at du slipper et drøss av norske avgifter.