Fra 1. januar i år fikk alle nybiler i Norge vektavgift. I tillegg ble det innført moms på elbiler til over 500.000 kroner.

Dette gjør at alle biler nå i utgangspunktet koster mer enn før årsskiftet. Men noen unntak finnes. Som hos Volvo, der de ladbare hybridene ikke går opp i pris.

MILLIONBIL: XC90 er på ingen måte en ny bil lenger, men den holder koken bra. Startprisen er på over en million kroner.

– Med dette tilbudet kan vi tilby våre ladbare hybrider til gunstige priser også i 2023 og kundene blir skånet for avgiftsøkningene. Dette vil gjøre våre ladbare hybrider attraktive for kunder som ikke er klare for å kjøpe elbil ennå, sier Erik Trosby som er kommunikasjonssjef i Volvo Car Norway.

Tilbudet gjelder for biler av modellår 2024, som bestilles fra nå og blir levert ut i 2023.

Rimeligste fra 654.900 kroner

Prisene ser slik ut:

S90 Recharge T8 fra 829.900 kroner. Toppvariant (T8 Ultimate) fra 879.900 kroner.

V90 Recharge T6 fra 769.900 kroner. Toppvariant (T8 Ultimate) fra 899.900 kroner.

V60 Recharge T6 fra 654.900. Toppvariant (T8 Ultimate) fra 784.900 kroner, samt T8 Polestar Engineered fra 834.900 kroner.

XC90 Recharge T8 fra 1.099.900. Toppvariant (T8 Ultimate) fra 1.139.900 kroner.

XC60 Recharge T6 fra 829.900 kroner. Toppvariant (T8 Ultimate) fra 959.900 kroner, samt T8 Polestar Engineered fra 979 900 kroner.

Kjører mye på strøm

Volvo ga for ikke lenge siden sine ladbare hybrider en kraftig oppgradering, med betydelig lengre elektrisk rekkevidde. 2024-bilene får nå en ny og kraftigere ombordlader (fra 3.6 kW til 6.4 kW). Med denne kan ladetiden kortes ned fra rundt fem til tre timer.

ELEKTRISK: Volvos egne undersøkelser viser at norske eiere av de ladbare hybridene deres kjører mye på strøm.

Tidligere har Volvo analysert 13.450 ladbare hybrider i Norge, for å se hvor mye de kjøres på ren elektrisitet. Resultatet viste at omtrent halvparten av kjørestrekningen ble kjørt på ren elektrisitet – uten at forbrenningsmotoren var i gang.

– Nordmenn er de Volvo-kundene som kjører mest på strøm i hele verden og vi vet at de lader veldig ofte, sier Trosby.

Fases ut mot 2025

FORSVANT UT: Volvo selger i dag fem ulike ladbare hybrider i Norge. Dette er XC40 som ikke lenger leveres som ladbar hybrid her til lands.

Volvo har en global strategi om være en ren elbilprodusent innen 2030. I Norge vil selskapet nå dette tidligere, over 80 prosent av bilene Volvo selger i dag er rene elbiler.

– Vi forventer en gradvis utfasing av ladbare hybrider fram mot 2025, men vi er ikke helt der ennå. Ladbare hybrider har en relevant og miljøvennlig lavutslippsteknologi, for dem som trenger lang rekkevidde i hverdagen og som har mobilitetsbehov som elbilene på markedet ikke kan levere på ennå. Eksempelvis om man bor i distrikts-Norge, sier Trosby.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.