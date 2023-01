Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.





ELBIL: Strømregning. Renter. Inflasjon.Det er mye å bekymre seg for, selv i trygge, lille Norge.

Mange er enige om at det generelt blir trangere tider med boligprisnedgang og ellers økende kostnader, og dette er reflektert i bilene vi har plukket ut til kåringen av Årets elbil, eller i praksis «årets bil».

Fornuftig prisede hybrider, diesel- og bensinbiler er det nå forsvinnende få av.

I Finansavisens kåring av Årets elbil er det hverken millionglis fra Porsche eller tungt utstyrte Mercedes-er. Kandidatene ligger i det edruelige sjiktet 400.000 til 600.000 kroner, men regn med at også disse bilene blir dyrere når vi om få dager sier «godt nyttår».

Felles for disse seks elbilene er at de er nye i år, men som du kjapt nok ser er det kun et lite utvalg. Konkurransen om elbilkundene spisser seg til og neste år blir det nok tøffere for dem som importerer og selger bil.

Toyota kom sent til elbilfesten med sin bZ4X og etter noen hjulboltproblemer er det nå batteri- og rekkeviddespørsmål som preger lanseringen. Foto: Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

6. plass: Toyota bZ4X

Toyota bZ4X, og den nærmest identiske Subaru-versjonen Solterra, ser moderne ut, har god plass og et betydelig bedre infotainmentsystem sammenlignet med andre Toyota-modeller.

Toyota er sammen med VW og Tesla en av de absolutt største bilaktørene i Norge, og det var knyttet mye spenning til bZ4X. Bilen ble kraftig forsinket på grunn av det famøse hjulboltproblemet, som nå skal være løst.

Dessverre for Toyota og Subaru stopper ikke problemene her. Rekkevidden skal dessverre vise seg å være altfor dårlig for en bil til rundt en halv million kroner. WLTP-tallene indikerer i overkant av 40 mil, men vinterstid klarer den bare drøye 20 mil. Det holder ikke, selv om rekkevidden ifølge bilen selv øker med 10 mil hvis du skrur av klimaanlegget. Vi bor tross alt i Norge.

Irriterende er det også at bilen kommer med mange unødvendige advarsler mens man kjører, og dette virker mot sin hensikt. Sikkerhetssystemene som er ment å hjelpe deg til å bli en tryggere sjåfør ender opp med å distrahere deg. Toyota bZ4X er en bil du bør prøvekjøre før du kjøper, for det er ikke sikkert den passer dine behov spesielt godt.

Renault Megane E-Tech er ny og lekker både innvendig og utvendig, mens rekkevidden ikke er blant de beste. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

5. plass: Renault Megane E-Tech

Etter den lille og sære Zoe, har Renault nå lansert klassikeren Megane som elbil. Resultatet er unektelig godt. Bilen fremstår som interessant både innvendig og utvendig, men har trangt baksete og stedvis litt knotete rattbetjening. Plattformen er den samme som Nissan benytter i sin mer romslige Ariya, men det må trekkes frem at Megane E-Tech dessverre ikke er en utpreget spennende bil å kjøre. Dette på tross av sine kompakte størrelse.

Spesielt styringen mangler evnen til å gjøre deg engasjert og resultatet er at du i litt for stor grad føler deg seg som en passasjer bak rattet, snarere enn at du får lyst til å utfordre bilen.

På en annen side trekker det opp at interiøret har flere lekre detaljer som gjør at du likevel får lyst på en Megane E-Tech. Som hos Toyota oppgir franskmennene kun brutto batterikapasitet, og den praktiske rekkevidden er dårligere enn hos mange andre, selv om WLTP-tallene er gode.

Prisen er ikke avskrekkende, som også er litt av grunnen til at Megane ble plukket ut i denne kåringen.

Folkelig elbil-premiere på elbilmessen i Göteborg i november: Kia Niro EV, en av markedets første el-SUVer med lang rekkevidde og rimelig pris.

4. plass: Kia Niro EV

En helt ny, men kanskje litt glemt modell er Kia Niro EV, som tidligere het e-Niro og finnes i over 6.000 eksemplarer på norske veier. Elbilteknisk fremstår dette som et solid valg og det er mye å like ved denne praktiske bilen. Imidlertid står den i fare for å fremstå litt for ordinær, tatt i betraktning at Sør-Korea har vist engasjerende design i form av Kia EV6 og den fascinerende Hyundai Ioniq 5.

I redaksjonen er vi enige om at Kia Niro EV er en bil for vanlige folk. Den er gunstig priset, har god plass og lang rekkevidde både på papiret og i praksis. Ladeeffekten er imidlertid også lav både på papiret og i praksis. Utstyrsnivået er samtidig høyt, men designen er på grensen til det kjedelige.

MANGE KONKURRENTER: Nissan Ariya er et godt alternativ til biler som Tesla Model Y, Volkswagen ID.4, ID.5 Ford Mustang Mach-e og en hel del andre. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

3. plass: Nissan Ariya

Etter suksessen med Leaf har Nissan endelig lansert Ariya. Det har tatt sin tid, men heldigvis demonstrerer bilen at dette trolig blir en suksess i Norge. Et ganske komfortabelt understell inspirerer ikke til den mest aktive kjøringen, men lavt tyngdepunkt hjelper alltid.

På en varm og god dag uten motvind er rekkevidde på over 50 mil og med testens klart største batteri er den et godt valg også vinterstid. God plass i tillegg til et kult interiør trekker opp. Det som trekker ned er infotainmentsystemet du ikke blir begeistret av å se på. Dette er langt unna grafikken du hadde på din iPhone i 2014, og er slik sett et tegn på at japanerne ikke alltid ligger foran. Nissan Ariya kommer snart med firehjulstrekk og vil nok fenge enda bedre da.

Det er liten tvil om at BMW iX1 har et fortrinn i Norge sammen med Toyota bZ4X med firehjulstrekk, slik både Nissan Ariya og VW ID. Buzz vil få senere. Foto: Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

2. plass: BMW iX1

Dette er redningen for alle dem som er misfornøyd med sin Audi Q4 e-tron, og vil bytte den vekk uten å miste status – eller har ventet med å kjøpe elbil fordi de aller fleste er for stygge.

BMW iX1 har den hendige egenskapen at den ikke prøver å se ut som noe elektrisk og futuristisk, men faren med det er selvfølgelig at den kan fremstå som litt irrelevant.

Hverken på utsiden eller innsiden begeistrer denne bilen uvanlig stort, men for en del kunder kan det være et fortrinn i seg selv. Rekkevidden later til å være en BMW verdig, og den kjører som en BMW selv om styringen er litt kjedelig. BMW iX1 har firehjulsdrift og et brukbart bagasjerom, mulighet for 75 kilo på taket og 1.200 kg på kroken. Det er slik sett lite å utsette på denne bilen, men når avgiftene om få dager ruller over landet, blir dette en litt dyr bil.

Det er verdt å få med at tyskerne idiotisk nok har kuttet ut det såkalte iDrive-hjulet du i andre BMW-er bruker til å styre infotainmentsystemet. Nå må du berøre skjermen og det forstyrrer selvfølgelig kjøringen i større grad enn å intuitivt bruke nevnte iDrive-hjul.

VW ID. Buzz er høy og bred, noe som gir enorm plass, mens de praktiske elektriske skyvedørene og tofargete karosseriet gir bilen en ekstra dimensjon. Foto: Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

1. plass: Volkswagen ID. Buzz

Den er ikke rask og den har ikke firehjulsdrift (ennå), men det kommer sammen med en tredje seterad. Likevel vinner VW ID. Buzz og stikker av med tittelen Årets elbil.

På bilder ser den ikke så diger ut, men når du klatrer opp i det solide kapteinsetet, som artig nok har armlener på begge sider, føler du at dette er en særdeles romslig bil. Du blir nabolagets helt når barna skal fraktes til trening, for de elektriske skyvedørene styrer du med knapper på midtkonsollen – en kul detalj som også gjør bilen praktisk.

VW ID. Buzz er langt unna noen sportsbil, men veier opp for sin noe tvilsomme akselerasjon ved å ha en glimrende svingdiameter og et enormt bagasjerom.

Det er først når de pragamtiske fristelsene kombineres med et tiltalende, lett humoristisk retrodesign at ID. Buzz blir komplett. Kjører du en Porsche Cayenne med V8 er nok ikke denne snille elbilen noe for deg, men om kravene til sportslige kjøreegenskaper skrus ned en god del hakk, vil nok ID. Buzz fremstå som et godt kjøp. Dette selv om den er testens nest dyreste.

Akseptabel rekkevidde og testens høyeste ladeeffekt er også verdt å ta med seg, bokstavelig talt, om du skal på en skikkelig langtur.

Selv om det er mye hyggelig å si om VW ID. Buzz, må det advares mot et frustrerende tregt infotainmentsystem det er lett å hate. At ikke det elendige systemet i seg selv er nok til å vippe Buzz-en av tronen, sier mye om hvor snedig resten av bilen er.