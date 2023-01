Klaget på bruktbilen – endte med at den måtte vrakes

Bruktbilkjøp er fortsatt en dominerende årsak til klagesaker hos Forbrukerrådet eller Forbrukertilsynet – og etter hvert i Forbrukerklageutvalget. Uenigheten kan dreie seg om forskjellige sider ved bilkjøpet, noe som viser at fallgruvene er mange! Slett ikke alle klager får medhold, men mange gjør det – helt eller delvis.

Ofte handler uenighet om hva som er blitt sagt eller ikke sagt. I denne saken om en 2009-modell Mazda 6 ble forskjellen mellom det kjøper var blitt forespeilet, og det som faktisk ble levert, så stor at innklagde måtte betale tilbake kjøpesummen – med fradrag for vrakpant, siden bilen under klageprosessen ble vraket av Statens vegvesen!

«Ny motor er byttet»

Den aktuelle Mazdaen var en bruktbilhandel mellom to private parter. Utgangspunktet for klagen, var at det var gitt feil opplysninger om motoren i både annonse og kjøpekontrakt. Prisen for bilen var 22.000 kroner, og på salgstidspunktet hadde bilen en kjørelengde på noe over 300.000 kilometer.

Men så enkelt var det ikke. I kjøpekontrakten i oktober 2020 står det nemlig at «Ny motor er byttet, og er gått 178.000 kilometer.» I samme kontrakt står det dessuten at bilen var «EU-godkjent til juli 2022», og at det var «ingen rust.»

Også i annonsen på Finn.no sto det klart og tydelig at «Ny motor er byttet og er gått 178.000 km.»

Nedslående verkstedbesøk

Bilen ble solgt med et «som den er»-forbehold. I kjøpekontrakten var det også notert at den «selges som delebil.»

Ifølge klageren hadde innklagde gitt feil opplysninger om motoren, da det viste seg at denne ikke var byttet, og at han var blitt sittende igjen med en bil med ødelagt motor. Ifølge klageren innrømmet innklagde noe senere at motoren ikke var byttet, men reparert.

Den misfornøyde Mazda 6-kjøperen kunne fortelle om flere verkstedbesøk hos merkeforhandler i hjembyen, med til dels svært nedslående resultater.

Mye var galt

Det første besøket, tidlig i 2021, handlet om feilsøk og diagnose, der blant annet turboen var blitt sjekket. Resultatet var at klageren fikk pris på skifte av turbolader for 18.000 kroner, i tillegg til skifte av kamakselsensor for 2.100 kroner.

Et nytt verkstedbesøk et par måneder senere, førte til følgende fasit:

Anbefaler ikke reparasjon

Brukket bærebru venstre side bak på grunn av rust. Bilen har rustet så mye at bakstillingen ikke lar seg reparere.

Det må eventuelt skiftes komplett bakstilling.

Motorlampe, diesel partikkelfilter og airbag-lampe lyser.

Knuste baklykter.

Flere skader rundt om bilen.

Bremser bak er rustet opp, må ha nye skiver, klosser og mulig calipere etc.

Anbefaler ikke å reparere bilen.

Krevde avslag på 20.100 kroner

I e-post til Forbrukertilsynet skriver klageren deretter at bilen er vraket, og at kravet endres fra å heve kjøpet til eventuelt erstatning. Herunder ble det fremlagt vedtak om endelig avregistrering av bilen fra Statens vegvesen.

Innklagde avviser klagerens påstand og krav, blant annet med henvisning til at bilen var solgt som «delebil», og at prisen var redusert til 20.000 kroner på grunn av feil. Hos Forbrukertilsynet endte denne saken – som så mange andre – som uforlikt, og ble oversendt til Forbrukerklageutvalget med påstand fra klageren om prisavslag på 20.100 kroner og erstatning på 1.600 kroner.

Det ble 19.900 kroner

Utvalget fastslår at «innklagde har gitt uriktige opplysninger om at motoren var byttet. Klageren har opplyst at to dager etter leveringstidspunktet satt klageren igjen med en ødelagt motor. Utvalget vurderer derfor at de uriktige opplysningene har hatt innvirkning på kjøpet.

Utvalget vurderer at det forelå en mangel med bilen fordi det var gitt uriktige opplysninger om at motoren var byttet, og utvalget finner at klageren har krav på prisavslag som følge av denne mangelen.

Prisavslaget skal settes slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstidspunktet.»

Det endte med enstemmig vedtak om at innklagde må betale 19.900 kroner til klageren.

Dette er saksgangen

Den vanlige gangen i klagesaker som gjelder bil, er at det starter med en klage til Forbrukerrådet eller Forbrukertilsynet. Dersom det ikke lykkes med å få en løsning på saken her, kan den havne i Forbrukerklageutvalget. Forbrukertilsynet kan hjelpe med utfylling av skjema til FKU, men klageren må selv signere, datere og sende inn skjemaet i posten.

Behandlingen i Forbrukerklageutvalget er gratis, og vedtak her er bindende dersom det ikke bringes inn for domstolene innen fire uker etter at vedtaket er forkynt. Dette betyr at det er enklere å få inn penger noen eventuelt skylder deg i en slik klagesak.

Ventetiden for å få en klagesak behandlet i Forbrukerklageutvalget er for tiden ca. 2 år.

