Vanvittig innspurt på bilåret 2022: – Nesten ikke til å tro.

2022 ble et svært spesielt år for bilbransjen. Både i Norge og resten av verden – med store utfordringer rundt logistikk, krig i Ukrania, halvledermangel og pandemi.

Her hjemme manglet det ikke bilkjøpere. De stod i kø. Bokstavelig talt. Men det hjelper ikke så mye, når man ikke får levert ut biler.

På høsten løsnet det imidlertid litt. Og mot slutten av året kastet regjeringen inn en avgifts-joker, som virkelig satte fyr på registreringene. Dermed ble det rekordfart og ekstremt hektisk utgang av året, ettersom mange biler ble allokert til Norge.

– Fasit er at 2022 ble et nybilår helt ulikt andre år. Det er nesten ikke til å tro. Heftigere avslutning på året er rett og slett ikke mulig, sier Atle Falch Tuverud som har fulgt tallene dag for dag på Bilnytt.no i desember.

Rekordmåned

Desember er uten sammenligning den enkeltmåneden det har blitt registrert flest biler i Norge. Nesten 40.000 biler – på én måned!

Dagstallene er også rimelig oppsiktsvekkende. Det ble ikke mye romjulsferie ute hos forhandlerne.

Aller mest trykk var det fredag 30. desember. Den dagen alene ble det registrert med 4.599 biler.

Volvo, Mercedes og BMW var i særklasse – og registrerte henholdsvis 771, 470 og 435 biler på én dag.

Se hele topp 10-lista over rekorddagen hos bransje-nettstedet BilNytt.no. Her finner du også oversikten over det som ble Norges mest solgte merker og modeller, når kun registreringene på nyttårsaften gjenstår.

For ett år siden: Dette trodde ekspertene om bilåret 2022

Nesten-rekord

Registreringene stoppet ikke opp før man passerte 1986-rekorden for andre året på rad.

– Vi snuste faktisk også på rekorden fra i fjor på 176.276 nye personbiler. Når det gjenstod én dag så var vi drøyt 2.400 biler bak, men så mange biler ble antagelig ikke registrert på nyttårsaften, sier Tuverud.

Og fortsatt var det mange biler som ikke rakk frem i tide ...

Tuverud understreker at den vanvittige innspurten for det meste er realisering av lange ventelister og store ordrereserver som har bygget seg opp i løpet av pandemien i over to år.

En biltype spiser opp elbilenes miljøgevinst

STERK AVSLUTNING: BMW la inn en skikkelig spurt mot slutten av året – og ender som Norges tredje mest solgte bilmerke i 2022. Helt på tampen av året kom det elektriske flaggskipet i7. Foto: broom

Ikke gått fra konseptene

– Dette er ikke norske kjøpere som har gått fra konseptene i desember og løpt til bilbutikkene nå. Faktisk er det motsatt: Norske bilforhandlere melder at kundene i stor grad har uteblitt siden midten av oktober, til tross for kommende vektavgift og elbilmoms, påpeker Tuverud.

Dermed er det mye som tyder på at vi begynner å se effekten av økte renter, inflasjon og generell prisstigning – også hos bilkjøperne.

Tesla på topp

I 2022 som i 2021 er det Tesla som ender på topp. De har hatt et helt vanvittig salg av sin elektriske SUV – Model Y. Over 17.500 slike er solgt i 2022.

Totalt ender Tesla på over 21.000 biler.

VW la inn en skikkelig innspurt, og har faktisk solgt mer enn 3.000 biler mer enn i fjor. Men ser ikke ut til å ha klart å gå forbi på målstreken.

Men de ender tross alt som Norges nest mest solgte merke – rundt 1.000 biler bak Tesla.

På tredjeplass finner vi faktisk BMW. De klorte seg forbi Toyota i romjula, og ser ut til å ende på pallen.

Selv om de har hatt et år med store utfordringer rundt utlevering av biler, kan BMW likevel kan se tilbake på et råsterkt 2022. De har registrert over 14.000 biler.

PÅ TOPP: Tesla er Norges mest solgte bilmerke i 2022 – Model Y er mest solgte modell. Foto: broom

Topp 10: Slik ser den foreløpige oversikten til Bilnytt ut for året 2022, som er uten 31. desember. De offisielle tallene blir publisert av Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) i morgen.

Broom-redaktøren ser tilbake på 2022

Topp 10 bilmerker i 2022

Tesla 21 289

VW 20 158

BMW 14 023

Toyota 13 861

Volvo 12 560

Mercedes 10 480

Audi 10 305

Skoda 9 872

Hyundai 9 039

Kia 5 611

Usikker framtid

Akkurat nå starter det som blir nok et svært spesielt bilår.

Bransjen stålsetter seg, med høyere avgifter på alle biler, varsling om høyere rente, økte matpriser, inflasjon og generelt høye strømpriser.

– Det blir et utrolig spennende år. Det er svært vanskelig å spå hvordan markedet vil reagere på alt som skjer rundt oss. Mange er for eksempel spent på hvordan moms på elbiler til over 500.000 kroner vil slå ut. I 2022 valgte 8 av 10 nybilkjøpere elbil. I år skal vi i utgangspunktet øke andelen enda mer, sier Broom-redaktør, Knut Skogstad.

Han følger bransjen og nybilsalget tett.

– Vi aner ikke hva slags bilår vi vil se tilbake på 1. januar 2024. Men at vi i Broom skal følge utviklingen og holde leserne oppdatert underveis, det kan jeg love.

NB: Den offisielle registreringsstatistikken til Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) for 2022 blir først klar i 2. januar.

(Artikkelen er først publisert av Broom)