John Arne Riise kjøpte råskinn – det gikk ikke så bra

John Arne Riise er har flere landskamper enn noen andre norske fotballspillere – og har spilt på toppnivå både i Norge, England, Frankrike og i Italia. Nå er han trener for damelaget til Avdalsnes, som i høst berget plassen i Toppserien.

Karrieren startet for alvor, da han som 17-åring flyttet fra Ålesund til Monaco. Ambisiøst og modig gjort.

I det vesle fyrstedømmet tok han også førerkort og kjøpte sin første bil. Det var ingen hvilken som helst bil, heller. En BMW Z3 M.

– Jeg pleide å bli kjørt til trening av en lagkompis, og han hadde den bilen. Så da jeg skulle kjøpe min første bil, kjøpte jeg like godt bilens hans, forteller Riise, som er gjest i BroomPodden.

Sportsbil

For de som ikke er kjent med denne modellen: Z3 M er en liten og lett roadster med stor motor. Her sitter det nemlig en sekssylindret 3,2-liter på 321 hestekrefter under panseret. Kort fortalt – dette flytter seg skikkelig!

Riise pleide å kjøre bilen sin til trening. Og på veien dit, kjørte han oppover noen svingete fjellveier.

200 meter fritt fall

– Men en dag gikk det galt, forteller han.

Og med 200 meter fritt fall på den ene siden og fjellvegg på den andre siden, passet det dårlig å ha en ulykke.

Hva som skjedde og hvordan det gikk kan du høre i BroomPodden som ligger i lenken nederst:

Kjøpte bil av Liverpool-kapteinen

Riise forteller også om hvordan tiden i Liverpool formet bilinteressen hans. Blant annet kjøpte han den gamle bilen til kompis og kaptein på laget – Steven Gerrard. Det var en Mercedes ML tunet av Brabus. Ikke akkurat småtterier.

Han ble også så imponert over en helt spesiell Audi som keeper Pepe Reina eide, at han kjøpte seg en slik, også.

Også i dag er Audi på drømmebil-lista til Riise. Hvilken modell og hvilken fotballspiller som introduserte han for den hører du også i siste episode av BroomPodden.

Ferrari-kjøpet

I tillegg har jo Riise blant annet eid en Ferrari F430.

Mer om det kan du lese her – og du kan høre Riise snakke om hvorfor den måtte selges i forrige episode av BroomPodden. Den hører du her:

