Stjeler speilene – tyvene går etter ett spesielt merke

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I « Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Jeg leser nederlandske aviser og dette er dagens dårlige nyheter. Jeg frykter at dette kommer til Norge også.

Teslas utvendige speil er populære fordi speilene inneholder mye teknologi, og det er verdt penger.

Eindhovens Dagblad rapporterte denne uken at et utvendig Tesla-speil på det svarte markedet selges for 1.300 euro. (tilsvarer 13.500 kroner med dagens kurs)

De siste årene har bilcrackere i økende grad fokusert på å stjele spesifikke bildeler, som speil, eksos, ratt og katalysatorer. Det viser tall fra Nasjonalt senter for kjøretøykriminalitet (LIV). Ikke sjelden blir deler stjålet av kriminelle på bestilling.

Hilsen Bjørn.

Benny svarer:

Hei Bjørn. Ja dette har jeg også fått med meg og det er dessverre ikke noe helt nytt fenomen.

Ettersom det har blitt vanskeligere og vanskeligere å stjele hele biler, ser det ut som ulike bander har spesialisert seg på enkelte type bildeler.

Katalysatorer som inneholder edle metaller ble fort et yndet tyveriobjekt. Den siste tiden har flere Toyota-modeller vært ekstra utsatt for dette her hjemme.

Da xenon-lyktene gjorde sitt inntog tidlig på 2000-tallet, skjedde det samme der. Siden har airbager og navigasjonssystem til en del ulike bilmodeller også vært populære å stjele. Her har BMW-eiere fått seg en ubehagelig overraskelse.

Det siste nå er altså sidespeil. Jeg har fått med meg at Tesla er utsatt på sistnevnte. Norge kan nok være høyst aktuelt i så måte. Det finnes vel ikke større tetthet av bilmerket noe annet sted på kloden, enn her på Østlandsområdet.

Ikke nytt

Heller ikke dette med tyveri av sidespeil er nytt. I enkelte stater i USA har dette lenge vært et problem. Fellesnevneren er igjen at dyre biler er mest utsatt. Porsche, BMW, Lexus og Audi ser ut til å være gjengangere og favoritter – i tillegg til Tesla som nå er det siste og «hotte».

Dette går i bølger og det er som oftest organiserte bander som står bak. Delene selges på det internasjonale markedet og kan fort havne på andre siden av jordkloden. Hva som stjeles, styres i stor grad av etterspørsel.

Har man kaskoforsikring dekkes tyveri av bildeler av denne, men ikke uten en egenandel og et bonustap. Det kan fort bli snakk om mange tusen kroner.

Om man har mulighet, så er det å sette bilen i garasjen det beste tipset. Da synes ikke bilen din om noen kjører rundt i nabolaget og spaner. Terskelen for tyveri blir rett og slett høyere.

Jeg hørte for ikke lenge siden om Tesla-eiere her i mitt eget nærområde som var usatt for ubehageligheter. Om dette var alminnelig hærverk, eller spesifikke tyverier, vet jeg derimot ikke.

Har du Tesla og gjerne vil beholde sidespeilene, så er det all grunn til å være litt ekstra oppmerksom.

Les også: Nå kan du gjøre ekstra gode kjøp på én biltype

Stort arkiv

Velkommen – og lykke til!

Les også: Dette problemet kan også alle med elbil få

(Artikkelen er først publisert av Broom)