Oppdaget at bare tre av dekkene på Mercedesen er like

Hei Benny! Jeg har kjøpt en brukt Mercedes GLC 4Matic 2017-modell. Ved bytte til vinterdekk oppdaget jeg at ett av sommerdekkene er forskjellige fra resten. Det er av et annet fabrikat.

Flere nettartikler (bl.a. fra deg) forteller at biler med permanent firehjulstrekk (som min har) er ømfintlige for forskjeller mellom dekkene og at dette skal unngås. Da dette kan skade drivverket - noe som kan bli svært kostbart.

Det har vist seg veldig vanskelig å få svar fra fabrikken (henvendelsen blir en endeløs kasteball mellom forskjellige kontorer etc). Flere dekkforhandlere støtter påstanden muntlig, men å få noen til å feste det til papir er ikke mulig. Jeg tenker nemlig å fremsette en reklamasjon til forhandleren jeg kjøpte bilen av, men da må et premiss være at dette er mulig å dokumentere at dette er en mangel.

Enkelte dekkforhandlere hevder imidlertid at så lenge dekket har lik dimensjon og noenlunde lik slitasje, er det å regne som et likt dekk i forbindelse med de særskilte kravene til biler med permanent firehjulstrekk.

Spørsmålet blir dermed om dette er tilfelle - og i så fall hvor store forskjeller kan det være snakk om før det kan skape problemer for drivverk og software (og hva med mitt tilfelle - er mitt odde dekk et problem eller ei)?

Dette er sommerdekkene jeg har: Tre stk 235/55 R19 101Y Continental Eagle F1 Asymmetric 3; produsert 08/21, mønsterdybde 5mm. Ett stk 235/55 R19 101V Pirelli Scorpion Verde; produsert 28/20, mønsterdybde 7mm

Benny svarer:

Tre dekk av én type og ett av en annen – det synes jeg ikke er «innafor». Loven er tydelig. Det skal være like dekk på samme aksel. Personlig hadde jeg ikke godtatt det du opplever her.

Uten at jeg vet hvor like eller ulike de to dekktypene er i detalj. Men bare det at de er av forskjellig fabrikat sier jo litt. Dette vil du neppe få gjennom en EU-kontroll heller.

Her må du gå i dialog med forhandleren du har kjøpt bilen av. Legg hodene i bløt, sammen, og kom fram til en løsning dere begge kan leve med.

Kanskje hadde to nye dekk vært en grei løsning – men så dukker problematikken med at man helst bør bytte alle fire dekkene opp. Dette på grunn av lik rulleomkrets. Det blir det ikke når det slitasje på to av dekkene som er brukt – i forhold til de to helt nye.

Kanskje er den beste «dealen» her at du får en skikkelig hyggelig pris fra forhandleren på fire helt nye dekk. Da mener jeg virkelig netto-pris – og vel så det ...

Det vil naturligvis koste deg noen tusenlapper, men da er du helt trygg. Du kan selv være med å bestemme dekkmerke om du har noen personlige preferanser, og du behøver ikke tenke mye på sommerdekkene de neste fire-fem årene.

Jeg tror det blir mitt forslag her – og ønsker deg lykke til med å finne en løsning!

