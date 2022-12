Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



LEGO: Lego for voksne kan være så mangt. Alt fra naturtro orkidéer og bonsaitre til byster av Marvel-figurer og kjent arkitektur som Eiffeltårnet og Taj Mahal. Samtlige merket 18+. Hvorvidt det er for å gjøre lekeklossene attraktive også for eldre barn og ungdommer, vites ikke, men det føles slik.

Vi som er godt voksne bør se godt, før vi gir oss i kast med byggesett som Lego Ferrari Daytona SP3. I alt er det 3778 Lego-deler.

Nummererte plastposer hindrer at man går i surr, og det er flott illustrerte instruksjonsbøker. Merk deg flertallet. Det er to store instruksjonsbøker, den første er på 420 sider, den andre er 404 sider lang. Halvveis ut i bok nummer to, oppleves det som om byggingen aldri tar slutt. Godt lys er viktig, og eureka-øyeblikket kommer idet vi monterer en leselampe på stuebordet.

Vi myste over brillene og slet skikkelig, inntil vi hentet leselampen fra barnerommet. Vips ble byggingen mye enklere og mer gøy. Foto: Martin Tystad / Finansavisen

«Lego-syken»

Problemet med Lego er at du lærer ikke stort, det handler kun om å finne «riktig» del. I ytterste konsekvens kan det kalles «Lego-syken», en tilstand som tilsynelatende også gjennomsyrer mange ekte bilverksteder.

Kunsten å reparere biler virker glemt, der mange i stedet slavisk bytter en del med en annen. Finnes ikke delen i katalogene til bilverkstedets leverandører, er det hoderisting og «sorry», den delen er «umulig» å få tak i. Har du ny bil kan du le, har du en eldre bil kan du kanskje forstå.

Vil du gi bort en bærekraftig gave i stedet, prøv et loddesett eller en dreiebenk. Men vi sporer av…

TAR PLASS: Lego Ferrari Daytona SP3 ruver i terrenget. Prisen er litt lavere enn på originalen, som før avgifter lå på rundt 20 millioner kroner. Prisen nå er sikkert høyere, ettersom alle de 599 ekte eksemplarene er forhåndssolgt. Foto: Martin Tystad / Finansavisen

Påtrykt perfeksjonisme

Vanligvis følger det med klistremerker i Lego-byggesett. Denne Ferrari-modellen har ingen klistremerker, i stedet er samtlige merker og navn ferdig påtrykt byggeklossene. Slik unngår Ferrari at fingrer fulle av ribbefett besudler Ferrari-merkene og/eller plasserer dem «feil vei».

I sum skal du være veldig glad i Lego for å like Daytona SP3. Det å sette sammen klossene er til tider ganske fornøyelig, men når bilen er ferdigbygd, melder problemet seg om hvor den skal stå. Med dimensjoner på nesten 25 x 60 centimeter, tar den lille røde overraskende mye plass.