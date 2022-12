Nå er det like dyrt som å fylle bensin eller diesel

Lave driftskostnader har vært et viktig argument for mange når de har kjøpt elbil.

Tradisjonelt har det vært mye rimeligere å kjøre elbil, kontra bensin- eller dieselbiler. Særlig når man lader hjemme.

Så kom strøm-krisen og langt dyrere ladekostnader.

Ferske tall fra NAF viser hvor avgjørende strømstøtten er for elbilistene.

Like dyrt som å fylle bensin

Avgiftsfritak og rimeligere bompasseringer er viktig, men den aller viktigste elbilfordelen er billig drivstoff, fastslår NAF.

– Kan du lade hjemme, med strømstøtte, er drivstoffkostnadene fremdeles veldig lave, men prisene når du lader langs veien på hurtigladere har kommet opp på et nivå som gjør at det er like dyrt som bensin eller diesel, sier Sødal.

– Riktignok er det ladeavtaler som kan gjøre hurtigladingen billigere, fortsetter han.

Beregninger NAF har gjort viser at en elbil med normalt strømforbruk ville betalt det samme for ladingen hjemme når strømprisen ligger mellom fem og seks kroner per kilowattime som en dieselbil fylt med diesel til 23 kroner literen.

Strømstøtte er redningen

I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF, oppgir nær fire av ti at lavere drivstoffutgifter er den viktigste elbilfordelen. På andre plass kommer ingen avgift eller moms når man kjøper en ny elbil.

– Nå kommer det både moms på deler av kjøpesummen og en ny vektavgift som gjør elbilene dyrere. Så avgiftsfrie elbiler er en elbilfordel som står for fall, sier Sødal.

Her kan du se NAF sine beregninger, hva det koster å lade en elbil med og uten strømstøtte. Samt årlig kostnad for diesel:

Strømpris 5 kroner/kWh med strømstøtte: 4800 kr

Strømpris 5 kroner/kWh uten strømstøtte: 15 829 kr

Strømpris 6 kroner/kWh uten strømstøtte: 18 679 kr

Diesel 23 kr/l: 17 940 kr

– Strømstøtten redder elbilladingen. Og selv uten strømstøtte, må strømprisene ligge jevnt på mellom fem og seks kroner per kilowattime før det blir like dyrt som å tanke diesel, sier Nils Sødal.

