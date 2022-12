Var luksus – nå er det nesten ikke mulig å kjøpe bil uten

Lenge var automatgir noe som var forbeholdt de aller dyreste bilene. Men så skjedde det noe.

De siste tiårene har stadig flere biler kommet med automatgir. Prisene har gått ned og selve girkassene har også blitt langt bedre. Dermed har de fremstått som et attraktivt alternativ for mange.

Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) la nylig frem rapporten «Personbilen og bilparken i endring». De har sett nærmere på utviklingen fra 2000-2022. Og her har det virkelig skjedd ting på girkassefronten.

Året er 1995, bilen heter Mercedes SL 600 og naturligvis: Her er det automatgir!

Gikk forbi i 2013

I 2000 var det en solid overvekt av manuell girkasse i alle nybiler: 82,3 prosent, mot 17,7 prosent automatgir.

Her kunne hele verden se at du hadde automatgir.

Ti år senere, i 2010, hadde andelen biler med automatgir nesten doblet seg, da var den oppe i 32,4 prosent. Og så tok det helt av.

Automatgir gikk forbi i 2013. I 2015 hadde 73,3 prosent av alle nybiler automatgir, det økte videre til 97,3 prosent i 2020 og 98,9 prosent i fjor. Så langt i år er andelen på over 99 prosent.

Gire selv? Det er det ikke mange som gjør lenger.

Bare én nisje igjen

Her er det to ting som har skjedd: Først fikk bilkjøperne en kraftig økning i antall bilmodeller med automatgir å velge mellom. Så kom elbilene og da var det ikke lenge noe valg. Alle elbiler har automatgir.

– Automatiske girkasser sørger ofte for at utslippene og forbruk av drivstoff blir lavere enn for tilsvarende bil med manuelt gir. Det automatiske girsystemet velger det optimalt riktige oppsettet, fastslår OFV i sin rapport.

Der manuell girkasse tidligere var vanlig i de aller fleste bilmodeller, er det nå nesten bare én nisje igjen: Nemlig sportsbiler med bensinmotor. Dem er det som kjent ikke veldig mange av...

Toyota GR86 er en av bilene du fortsatt kan få med manuell girkasse.

Dyreste bruktbil

Åtte av ti nybiler er nå en elbil og det er ventet at den andelen vil øke ytterligere de kommende årene. Dermed er det heller ikke noe som tyder på at de manuelle girkassene vil gjøre noen form for comeback.

Høyt salg i mange år gjenspeiles også på bruktmarkedet. I skrivende stund er det over 53.000 biler med automatgir på finn.no. Hvis du fortsatt sverger til manuell girkasse har du langt færre biler å velge mellom, nærmere bestemt drøyt 16.500 eksemplarer.

Den dyreste bruktbilen med manuell girkasse akkurat nå, er for øvrig en Porsche 911 Speedster med 510 hestekrefter. 2019-modellen har rullet 13.000 kilometer og blir din for 3.950.000 kroner.

