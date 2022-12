Disse bruktbilene er tyngst å selge akkurat nå

Etter at det lenge var full fart på bruktbilmarkedet, har vi sett tendenser til nedkjøling utover høsten. Nå er det 70.000 biler til salgs på Finn, samtidig som rekordhøy utlevering av nye biler gjør at mange bruktbiler kommer ut på markedet.

Noen selges kjapt, mens andre blir stående lenger. Hos Finn.no ser man også klare tendenser relatert til prisene på bilene:

– Bruktbil går fortsatt bra, men det er tyngre for de dyrere bilene. Der kommer det flere inn enn hva som forsvinner ut, sier Terje Dahlgren som er forretningsutvikler i Finn Motor.

Mindre å rutte med

Dette merkes ekstra godt for merkeforhandlerne, som har flest av de dyreste bilene.

– Hva tror dere dette skyldes?

– Alt går tilbake til folks økonomiske situasjon. De har mindre å rutte med, uforutsigbarheten er stor – og rentetoppen er ennå ikke nådd. Vi vet heller ikke om den faktisk blir nådd neste år. Usikkerhet som dette har lett for å sette bilkjøp på pause. Det er en hypotese, men vi vet at vi ser konjunktursvingninger fort på Finn, sier Dahlgren.

Det er over 13.000 brukte biler til over en halv million kroner på det norske markedet. Og disse går det ikke alltid fort å få solgt. Foto: CarNext.com

Flest dyre Volvoer

En kjapp titt på Finn viser at det i skrivende stund er over 13.000 brukte biler til over 500.000 kroner her. Fire merker skiller seg klart ut.

Volvo er merket med flest biler til over en halv million, med 1.834 eksemplarer, Deretter følger tysk premium: Audi med 1.697 biler, Mercedes med 1.601 og BMW med 1.561. Ett øvrig merke er på over 1.000 biler, det er Porsche med 1.160 biler.

Her er det altså mye å velge mellom. For alle som vurderer bruktbil i denne prisklassen kan det være gode nyheter. Når det går tregt å selge bilene, gir det også muligheter til å prute.

Volvo har gått i premiumretning de siste årene. Det merkes også på bruktmarkedet. I prisklassen over en halv million kroner finner vi nå flest Volvoer. Dette er andre generasjon av SUV-flaggskipet XC90.

Tilbudet vil øke

I nybilmarkedet meldes det om en tydelig nedgang i inngåtte kontrakter i høst. Salget har gått ned, men det vises ennå ikke på registreringsstatistikken, fordi mange biler som leveres ut nå ble bestilt tidligere.

Fortsatt er det en betydelig kø av biler som skal leveres ut. Det gjør også at det vil komme mange bruktbiler ut på markedet de kommende månedene. Mange går i innbytte og skal selges av forhandleren – mens andre igjen skal omsettes privat.

Slik sett er det mye som tyder på at tilbudet vil øke ytterligere fremover. Og hvis etterspørselen samtidig er fallende, betyr det bare én ting: At prisene vil bli presset.

