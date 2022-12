Her står fotoboksen som har tatt suverent flest i år

I 1988 fikk vi den første fotoboksen i Norge. Siden den tid har de blitt et vanlig syn.

Nå er det over 400 fotobokser langs norske veier, og fra i sommer har mange av dem vært påskrudd betydelig mer enn tidligere. Ambisjonen er nemlig å ta flere som kjører for fort.

NRK har nå fått tilgang på statistikk fra Utrykningspolitiet (UP) som viser at 90.000 nordmenn har fått bot etter å ha blitt tatt av en fotoboks i år. Til sammen har de pådratt seg bøter for 270 millioner kroner. I tillegg har mange fått prikker i førerkortet. De groveste fartsovertredelsene har også gitt anmeldelse og førerkortbeslag.

90.000 norske bilister har fått brev i posten i år, etter at de har blitt knipset av en fotoboks.

Dyrere fra 1. mars

Én fotoboks skiller seg ut som den som har tatt suverent flest i år: Ikke helt overraskende er den i Oslo, nærmere bestemt i sydgående løp av Vålerengtunnelen. Her er det stor trafikk det fleste timene av døgnet og selv om fotoboksen har stått der i mange år (og det er godt skiltet at den er der), er det mange som likevel tråkker for hardt på gassen forbi den.

1. mars i år ble bøtesatsene for øvrig oppjustert. Høyeste sats for hastighetsovertredelse er nå på 11.600 kroner. Dette er «belønningen» om du blir tatt på motorvei med fartsgrense 90 km/t eller høyere og fartsoverskridelsen er 36 – 40 km/t.

Vålerengtunellen er en av Norges mest trafikkerte tuneller. Her er det også mange som er litt for tunge på gassfoten. Foto: NTB

60- og 70-soner

Stort billigere er det ikke med fartsgrense 70 km/t eller høyere, der toppsatsen er 11.150 kroner. Her ser det slik ut:

Til og med 5 km/t kr. 850,-

Til og med 10 km/t kr. 2.300,-

Til og med 15 km/t kr. 3.700,-

Til og med 20 km/t kr. 5.150,-

Til og med 25 km/t kr. 7.000,-

Til og med 30 km/t kr. 9.300,-

Til og med 35 km/t kr. 11.150,-

Er fartsgrensen 60 km/t eller lavere, ser «prislisten» slik ut:

Til og med 5 km/t kr. 850,-

Til og med 10 km/t kr. 2.300,-

Til og med 15 km/t kr. 4.150,-

Til og med 20 km/t kr. 6.000,-

Til og med 25 km/t kr. 9.300,-

Dette er fotoboksene som har tatt flest i år: Agder: E18 Baneheitunnelen: 5 116 450 kroner

Finnmark: E6 Kronstad: 397 350 kroner

Innlandet: E6 Otta: 7 958 050 kroner

Møre og Romsdal: E39 Tøndergård : 1 017 350 kroner

Nordland: Fv12 Engasjyen: 372 800 kroner

Oslo: Rv190 Vålerengtunnelen: 7 539 600 kroner

Sør-Vest: E39 Mastrafjordtunnelen: 4 270 700 kroner

Sør-Øst: E18 Hovet/Brattås: 3 055 600 kroner

Troms: E6 Setermoen: 1 556 450 kroner

Trøndelag: E16 Omkjøringsvegen nordgående ved Othilienborg: 2 870 600 kroner

Vest: E16 Arnanipatunnelen, Indre Arna: 4 621 800 kroner.

Øst: E18 Svartskog mot Oslo,: 4 559 750 kroner Disse tallene gjelder saker som er ferdigbehandlet, fra starten av året og til midten av desember. Tallene kommer fra UP og er først gjengitt av NRK.

