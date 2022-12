Nå tar det lenger tid å selge brukt elbil

Elbilene har de siste årene for alvor begynt å gjøre seg gjeldende også på bruktmarkedet. Høyt nybilsalg bidrar til at det kommer mange brukte ut på markedet, en rekke kunder er nå på elbil nummer to eller tre.

En titt på bruktmarkedet viser at dieselbilene fortsatt er i klart flertall her. I skrivende stund 29.121 biler. Men elbilene har kjørt forbi brukte bensinbiler og har nå andreplassen, med 16.381 biler. 13.712 bruktbiler har akkurat nå bensinmotor under panseret.

Samtidig viser tall fra Finn at det nå tar betydelig lengre tid å selge brukte elbiler enn det gjorde for bare noen måneder siden:

Doblet publiseringstid

– I høst ser vi at elbilene mister fart i markedet. Gjennomsnittlig publiseringstid er doblet siden september, fra 11 dager til 22-23 dager, sier forretningsutvikler Terje Dahlgren i Finn Motor.

Han understreker samtidig at dette fortsatt er raskt. Det tar nemlig lengre tid å selge biler med andre drivlinjer. Her er tallene 28 dager for dieselbiler, 30 for hybridbiler og 31 for biler med bensinmotor.

– Det er flere årsaker. Dette blir litt hypoteser, men vi ser at alt går tilbake til folks økonomiske situasjon. De har mindre å rutte med, uforutsigbarheten er stor – og rentetoppen er ennå ikke nådd, sier Dahlgren.

Flest dyre Audier

Mens brukte elbiler lenge var små og rimelige, har den kraftige økningen i salget av dyre elbiler også smittet over på bruktmarkedet. Akkurat nå er det over 6.000 brukte elbiler til salgs med prislapp fra 500.000 kroner og oppover.

OVER 1.000 BILER: Hvis du er ute etter brukt Audi e-tron har du veldig mye å velge mellom.

Klart flest har fire ringer i grillen og kommer fra Audi, nærmere bestemt 1.279 biler. Her er det e-tron og e-tron Sportback som dominerer, med over 1.000 biler.

Tesla var først ute med store og dyre elbiler. Det merkes godt på bruktmarkedet. Hele 987 biler kan du velge mellom her, til over 500.000 kroner. Det er klart flest av Model Y (484), men de gamle storselgerne Model S og Model X markerer seg også godt.

Her er det henholdsvis 82 Model S og hele 298 Model X til salgs.

Dyre biler er tungsolgte

TIDLIG UTE: Tesla endret elbilmarkedet i Norge da de kom med Model S og litt senere Model X. Nå er mange av disse bilene kommet på bruktmarkedet.

Har du budsjett på over en halv million og lyst på elektrisk Mercedes, har du også mye å velge mellom. Nærmere bestemt 580 biler. Ikke overraskende er det klart flest av EQC, 275 eksemplarer.

BMW er hakk i hæl med 561 biler. Her er det den store SUV-en iX det er flest av: 177 eksemplarer av iX40 og 118 av iX50.

Hos Finn ser man nå en klar tendens til at det er de dyreste bruktbilene som er mest tungsolgte. Det er nok også noe selgerne av elbiler i de høyere prisklassene merker.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.