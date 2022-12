Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



BILTESTER: At BST skal være en forkortelse for «Beistet» er å ta litt hardt i, men Polestar gjør sin modell Polestar 2 flere hakk kvassere når den får betegnelsen BST Edition 270.

Det er fortsatt en praktisk elbil til en overkommelig pris, men hvis du likte Performance-utgaven vil du like denne enda bedre. Årsken er endringene de har gjort på bilen i tett samarbeid med sine partnere Pirelli, Öhlins og Brembo.

Bakgrunnen er Polestar-sjef Thomas Ingenlaths utfordring til sine ingeniører om å lage en enda bedre bil. Selvfølgelig sa de ja, fikk med partnerne og i 2021 kjørte han en prototype opp bakken foran Goodwood House under Festival of Speed. Tilbakemeldingene var så gode at partnerne sa ja til å levere deler til 270 produksjonsbiler, hvorav en av dem kjørte opp den samme bakken under årets arrangement.

Polestar 2 BST Edition 270 er ikke en banebil, men en sportslig familiebil som kan gi sjåføren mye glede. Foto: Polestar

Raskere

Noen av bilene er dessuten testet på de svingete veiene opp fra Marbella til Ronda og videre til Ascari-banen i Andalucia, hvor 5,4 kilometer asfalt med avkjøringssoner gjør det mulig å sette bilen på skikkelig prøve. Varm og tørr asfalt, fravær av farts- og andre begrensninger, samt hjelm på hodet gjør det både fristende og enkelt å teste grensene.

Sammenlignet med Performance-utgaven har BST Edition 270 fått ytterligere 68 hestekrefter til 476 mens dreiemomentet er økt med 20 Nm til 680. Batteriet på 78 kWh er det samme mens de to trimmede elmotorene kutter aksellerasjonstiden fra 0 til 100 kilometer i timen med tre tiendeler til 4,4 sekunder. Toppfarten på 210 er beholdt, noe som holder, selv på bane.

Til tross for den økte effekten og større hjulene er rekkevidden bare redusert med åtte kilometer til 462, noe som også bør holde for de fleste. Er du mest opptatt av rekkevidde kjøper du uansett bilen med bakhjulstrekk, 19 tommers felger og 515 kilometers rekkevidde, men det er ikke fokus her.

Interiøret har kun fått små tilpasninger, men skjermen kan settes opp med g-kraftmåler så ser du hvor mye du klarer å presse bilen. Foto: Polestar

Justerbare

En av løsningene for å forbedre bilen var å hente de 21 tommer store spesialfelgene fra den utgåtte hybridbilen Polestar 1. I samarbeid med Pirelli spesialutviklet de et P Zero-dekk i 245/35-dimensjon til bilen, hvor bakfelgen er en halv tomme bredere. Det betyr stivere sider og bedre veigrep, blant annet når du svinger på rattet og mer av kreftene sendes bakover. Ved akselerasjon gjennom og ut av svingene kryper bilen formelig innover i svingen, og du kan gi enda mer gass for å treffe utgangen av svingen perfekt.

Presser du bilen så hardt vil sentrifugal- og andre krefter forsøke å vippe bilen ut av stilling, og det er her de nye Öhlins toveis støtdemperne kommer til sin rett. Bak er de som før justerbare i 22 posisjoner avhengig av ønsket stivhet, noe som endres ved å jekke opp bilen og vri på et kontrollhjul i enden. Foran er det også 22 valg for dempingen tilgjengelig, men det unike er at du nå i tillegg kan justere returen i 22 posisjoner på undersiden, mens stivheten velges på de nå eksternt monterte demperkamrene under panseret på bilen.

1/1 foran og 2 bak betyr at bilen er maksimalt komfortabel og fremstår vinglete og nervøs hvis du presser bilen hardt, slik vi prøvde på Ascari-banen. 7/7-7 og ESC i Sport kledde bilen godt på vei opp de drøye 1.000 høydemetrene fra Marbella, hvor fartsgrensene på 60, 80 og 90 i hvert fall var veiledende.

Under panseret sitter de to eksterne kamrene som justerer stivheten i demperne foran, som også kan justeres under for en hardere retur. Foto: Polestar

Stivere

Vi testet også det relativt stive 16/16-17 på banen og opplevelsen ble en helt annen. Bilen krenger mindre, den presser dekkene raskere ned i asfalten når du kjører over curbs og andre ujevnheter, og styringen blir mer presis. Det er også et poeng at demperne er passive, da adaptive dempere trenger signaler fra underlag, styring og drivlinjen for å reagere, og det tar ifølge Öhlins lengre tid enn om de ferdig justerte demperne bare får gjøre jobben sin.

Motstanden i rattet kan som før velges i tre posisjoner via berøringsskjermen i midtkonsollen, mens et nytt aluminiumsstag mellom de fremre støtdempertårnene bedre opprettholder hjulenes vinkel og sørger for bedre veigrep og svingegenskaper. Det gir på sin side mer press på støtdemperne, men fjærene er samtidig gjort 20 prosent stivere, så svingegenskapene er merkbart bedre.

Regenereringen kan også velges i tre trinn avhengig av kjørestil og personlige preferanser. Ved passiv kjøring vil bremsepedalen for alle praktiske formål kunne bli overflødig, mens rolig krabbing kan velges ved køkjøring.

Kombinasjonen krappe svinger og stor høydeforskjell setter både støtdempere og dekk på store prøvelser. Foto: Polestar

Varmere

Uansett om du kjører på bane eller svingete landevei må du før eller siden bremse, og da vil de ventilerte og perforerte skivebremsene fra Brembo hjelpe deg innen for de fysiske lovenes rammeverk. Ved aggressiv kjøring på bane betyr det fort overoppheteing og rykende bremseklosser, men skal du redusere eller miste bremsekraften må du overdrive mer enn vi klarte på fire runder.

Kjører du aggressivt eller aktivt kan du kanskje savne noe mer sidestøtte i setene, men Polestar presiserer at dette ikke er en sportsbil, men en familiebil som skal kunne gi sjåføren maksimal kjøreglede på svingete veier. Finansavisen Motor testet i 2021 Performance-utgavene av Polestar 2 og Tesla Model 3 på Vålerbanen og amerikaneren vant den duellen soleklart. Det er ikke sikkert det er like klart nå.

Innvendig er BST Edition 270 lik Performance-utgaven, med gule belter og sportsratt. Både materialvalg og førermiljøet er moderne, med Google integrert og et heftig Premium Sound stereoanlegg fra Harman Kardon på 600 watt med 13 høyttalere.

Utvendig kan bilen leveres med en sort fartsstripe og et totall på panseret, men bilen er for øvrig lik standardutgaven. Den har så langt slått an med over 10.000 registrerte biler i Norge, hvor nærmere en tredel er Performance-versjonen.

Det digitale instrumentpanelet er ikke verdens mest avanserte, men gir deg det meste av praktisk kjøreinformasjon. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Sjeldnere

Nå er det for øvrig Polestar 3 som er neste bil ut, mens roadsteren Polestar 6 ikke dukker opp før i 2026. Modellene 4 og 5 vil også dukke opp, men ikke bare som det. Uten å være konkrete, røper nemlig Polestar at det vil komme flere spesialmodeller. Hvilken som blir den neste er usikkert, men er du nysgjerrig må du følge med og vise interesse, for de 270 BST Edition-bilene er allerede solgt.